San Marino in cerca di condizione fisica, con un occhio sul mercato: lo attende il girone F grandi firme

I Titani hanno disputato due partite amichevoli contro squadra di Promozione. Lunedì 18 agosto la ripresa degli allenamenti

di Riccardo Giannini

"Siamo un po' indietro dal punto di vista fisico". Il ds Deoma, dalla sua Sicilia, fa il punto sullo stato dell'arte in casa San Marino. I titani hanno disputato le prime due amichevoli contro altrettante squadre di Promozione, perdendo 4-2 con il Torgiano e vincendo 2-1 con il Montagnano. Il cantiere è aperto, non solo per il cambio di panchina, con l'arrivo di Andrea Malgrati, ma anche a causa di un mercato che ha rivoluzionato profondamente l'organico. Deoma, subentrato in corsa a Bollini nella passata stagione, ha voluto imprimere il proprio marchio, fin dall'acquisto dei due Under D'Antona e Bennici. È un San Marino strutturato su uomini di categoria, come gli ex Imolese Gasperoni e Ale, con l'aggiunta di due big: il portiere Coletta e il jolly di centrocampo Visconti, accomunati entrambi dalla militanza nella Lucchese, che hanno scelto San Marino nonostante le diverse offerte da club di Serie C. Deoma si aspetta molto, in attacco, dal centravanti Rizzi, pescato dal Corticella, con Giacomini e Merlonghi valide alternative. Il mercato non è comunque concluso: in difesa manca un centrale, Malgrati ha a disposizione infatti solo tre centrali per due posti (Tosi, capitan Fabbri e Ale) e a centrocampo serve un altro elemento da aggiungere a Gulinatti, Gasperoni, Visconti e agli under Golfarelli e Useini. Il San Marino, che ha scelto un allenatore di grandi qualità come Andrea Malgrati, vuole essere protagonista di un campionato di vertice, in un girone con tante squadre che hanno importanti trascorsi nel calcio professionistico. C'è il Chieti dell'ex Rimini Vuthaj che si è rinforzato a centrocampo proprio con l'ex San Marino Sabba, l'Aquila di Buchel, Sparacello e del bomber ex Ravenna Di Renzo, il Teramo rinforzato dall'attaccante esterno ex Rimini Sereni, oltre ad Ancona, Giulianova, Recanatese e Maceratese. In più l'Atletico Ascoli, nelle cui fila milita il "fresco ex" Alessandro Muro. Lo spettacolo non mancherà.