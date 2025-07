San Marino, tifosi scendono in campo con una petizione: "Riportate la squadra ad Acquaviva"

La petizione dei tifosi nei confronti della federazione sammarinese gioco calcio ha raccolto il consenso di oltre cento persone

Il San Marino Calcio disputerà il prossimo campionato di Serie D al Calbi di Cattolica. Ma un gruppo di tifosi sammarinesi ha avviato una petizione per riportare la squadra bianco-celeste nell'impianto di Acquaviva. L'iniziativa ha raccolto il consenso e le firme di oltre un centinaio di persone.



Nel testo della petizione si legge: "La decisione della federazione sammarinese gioco calcio, oltre a danneggiare la società San Marino Calcio spa, lede anche gli interessi dei tifosi, dei calciatori e della collettività sammarinese, costringendo a sobbarcarsi ulteriori costi e disagi".



"Si ritiene altresì inconcepibile- attaccano i promotori dell'iniziativa -che la squadra di calcio che porta il nome di San Marino in ambiti nazionali, non possa trovare all'interno della Repubblica un luogo dove svolgere la propria attività".



Così la petizione chiede alla federazione di revocare la precedente delibera adottata e di consentire l'utilizzo, alle squadre del San Marino Calcio, degli impianti sportivi collocati all'interno della Repubblica.