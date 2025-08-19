San Marino: “Tolleranza zero contro la violenza”. Nuova scheda per tutelare medici e infermieri

Rafforzate le misure di tutela del personale sanitario e amministrativo

L’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino ha introdotto una nuova scheda di segnalazione per episodi di violenza, a tutela dei propri operatori sanitari e amministrativi. Lo strumento, valido anche per aggressioni verbali, consente una comunicazione diretta alla Direzione Generale Iss e si inserisce nel quadro del Piano Sanitario e Socio-Sanitario 2024-2026.

Previsto dalla normativa che riconosce tali episodi come “eventi sentinella”, l’aggiornamento rappresenta un passo ulteriore per garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso. “La sicurezza del personale è una priorità assoluta – sottolinea il DG Claudio Vagnini –. Non basta denunciare, serve un sistema completo di tutela con supporto legale e psicologico, oltre alla possibilità per l’Iss di costituirsi parte civile. È necessario un cambio culturale che riconosca il valore del lavoro sanitario”.