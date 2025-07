San Marino, tutti gli eventi che animano il primo weekend di luglio

Celebrazioni per il 17esimo anniversario Unesco, gara dei balestrieri, musica e mostre nel weekend sammarinese

Il mese di luglio in Repubblica di San Marino si apre con una serie di appuntamenti per ogni gusto. Dalle celebrazioni Unesco alle serate in musica, passando per le tante mostre in programma, il palinsesto è adatto ad ogni target. Ecco gli eventi in programma a San Marino:

Tre Serate di Emozioni – dal 4 al 6 luglio

Un grande evento di musica e spettacolo articolato in tre serate ideato dal Maestro Dino Gnassi, che ne curerà gli arrangiamenti e la direzione, e realizzato dalla San Marino Concert Band, che continua il proprio percorso di collaborazioni con autori e musicisti di rilievo a livello nazionale. Quest'anno sul palco appuntamento con tre grandi artisti.

Venerdì 4 luglio: Drupi

Sabato 5 luglio: Karima

Domenica 6 luglio: Enrico Ruggeri

Campo Bruno Reffi, Centro Storico San Marino

Orario: apertura stand gastronomici alle 19.30. Inizio concerti alle ore 21.15. Ingresso gratuito



4° Gara di campionato sammarinese Tiro con la Balestra – 4 luglio

Cava dei Balestrieri, Centro Storico San Marino

Orario: 21.00. Ingresso gratuito

Mostra “Memorie e Mestieri” – inaugurazione 4 luglio

Un tuffo nella quotidianità del Novecento romagnolo, tra botteghe, mercati e osterie, attraverso lo sguardo sensibile e poetico del maestro Pino Boschetti. È questo il cuore della mostra "Memoria e Mestieri". Le botteghe e la vita di paese nei dipinti di Pino Boschetti", in programma dal 4 luglio al 3 Settembre 2025 presso il Palazzo Sums di San Marino.

Inaugurazione: venerdì 4 luglio, ore 17.00

Palazzo Sums, San Marino Città

Orario: tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso a pagamento.



Concerto del Coro “Pueri Cantores Sancti Nicolai – 5 luglio

Il coro, nato nel 1987 presso una parrocchia a sud di Cracovia (Bochnia), è composto da 53 componenti e diretto da don Stanislaw Adamczyk e Marcin Skoczek; Organista: Jakub Samek.

Cava dei Balestrieri, Centro Storico San Marino. Orario: ore 18.30. Ingresso gratuito



Celebrazioni Anniversario Unesco – dal 5 al 7 luglio

San Marino celebra i 17 anni dall’iscrizione del sito “Centro Storico di San Marino e di Borgo Maggiore e il Monte Titano” nella lista del Patrimonio dell’Umanità Unesco avvenuta il 7 luglio 2008 con una serie di appuntamenti culturali che ne esaltano il valore. Tre giornate di incontri, mostre, musica e progetti per celebrare i riconoscimenti Unesco insieme ai valori di Educazione alla Pace, alla Cittadinanza Attiva e al Dialogo. Una ricca rassegna di eventi per onorare tre significative ricorrenze:

- Inserimento del manoscritto di Bobbio Vita Sanctorum Marini et Leonis nel Registro “Memoria del Mondo” dell’Unesco

- 17° anniversario dell'iscrizione del Centro Storico e del Monte Titano nella Lista del Patrimonio Mondiale

- La recente Raccomandazione dell' Unesco sull’Educazione alla Pace, ai Diritti Umani e allo Sviluppo Sostenibile.

Centro storico di San Marino. Tutte le iniziative sono a titolo gratuito



Vespa Titano Day – 6 luglio

Torna a San Marino il Vespa Titano Day organizzato dal Vespa Club San Marino e giunto alla sua 11° edizione.

Portici di Borgo Maggiore, Borgo Maggiore

Orario: dalle 8.00 per registrazioni; alle 10.15 partenza per il Tour panoramico; alle 13.00 inizio del

pranzo sotto i portici e premiazioni.

Mostre

L'Ėcole de Paris. Da Toulouse Lautrec a Modigliani – fino al 7 luglio

La mostra è un viaggio nell'arte moderna parigina e nel mondo di Modigliani. Una rassegna con oltre 100 opere dedicate agli artisti del movimento nato a Parigi nei primi del Novecento. In mostra anche il "Piccolo nudo rosso" di Modigliani.

Museo di Stato, Centro Storico di San Marino. Orario: 9:00 - 17:00. Ingresso a pagamento.



The RSM Biennials – fino al 28 agosto

Ripercorre una linea del tempo immaginaria attraverso l’espressione di quegli artisti sammarinesi che hanno preso parte dal 1986 ad oggi alle Biennali d’Arte di Venezia.

Centro Congressi Kursaal, San Marino Città. Orario: 9:00-13.00 / 14.30-17.30. Ingresso gratuito



San Marino Lincoln Days – fino al 14 settembre

La 3° edizione celebra un importante evento storico: la lettera scritta dal Presidente degli Stati Uniti d’America, Abramo Lincoln, il 7 maggio 1861 in risposta alla lettera di concessione della cittadinanza onoraria conferitagli dai Capitani Reggenti di San Marino.

Museo del Francobollo e della Moneta, Centro Storico di San Marino.

Orario: 9:00 - 17:00. Ingresso a pagamento.

Aurea Libertas. Un secolo di monete d’oro a San Marino – fino al 12 ottobre

La mostra celebra i cento anni dalla coniazione delle prime monete d’oro della Repubblica, le 10 e 20 lire del 1925.

Museo del Francobollo e della Moneta, Centro Storico di San Marino.

Orario: 9:00 - 17:00. Ingresso a pagamento.