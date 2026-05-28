San Marino, un weekend tra eventi, motori, tradizione e cultura
Dal 30 al 31 maggio il Titano ospita rievocazioni storiche, raduni automotive, iniziative agricole e mostre, con un ricco programma diffuso tra centro storico e territorio
Tanti eventi in programma a San Marino l’ultimo weekend di maggio
Torneo dei Castelli 2026 – 30 maggio
Il Torneo dei Castelli, organizzato dalla Federazione Balestrieri Sammarinesi nella Cava dei Balestrieri, è uno degli eventi più rappresentativi della tradizione storica di San Marino. L’edizione di quest’anno coinvolgerà anche gli alunni delle classi quinte delle scuole elementari sammarinesi, unendo valore educativo e tradizione. I nove Castelli si sfideranno nel tiro con la balestra antica da banco, accompagnati da cortei storici, musici, sbandieratori e figuranti in costume medievale.
Luogo: Cava dei Balestrieri – Centro Storico San Marino
Orario: dalle 15:00
Costo: Evento gratuito
Info: [email protected]
Stance Republic 2026 – 30 e 31 maggio
Squad Stance Culture propone uno degli eventi più attesi della cultura automotive sammarinese. Due giornate dedicate alla passione per le auto: sabato “Dynamic Day” con tour itinerante sul territorio, e domenica “Static Day” con esposizione nel centro storico.
Luogo: Parcheggio 7, Piazzale Cava degli Umbri – Centro Storico San Marino
Orari:
Sabato 30/5 dalle 15:00
Domenica 31/5 dalle 10:00
Costo: Ingresso gratuito per visitatori
Info: [email protected]
Fattorie Aperte – 30 e 31 maggio
Iniziativa dedicata alla riscoperta delle tradizioni agricole e dei sapori del territorio sammarinese. Previste attività per famiglie, laboratori, incontri con animali e pranzo conviviale con prodotti a km 0.
Luogo: Podere Lesignano (Serravalle) – Ranch Francischin (Domagnano)
Orario: dalle 09:30
Costo: gratuito per bambini fino a 14 anni (pranzo incluso) – adulti €25
Info: 331 4083542 / 0549 882470 – [email protected]
2° Panda Raduno 4x4 San Marino – 31 maggio
Raduno dedicato alla Fiat Panda 4x4 con percorso turistico tra strade asfaltate e sterrate, pranzo e premiazioni finali.
Luogo: Aeroclub Torraccia – Domagnano
Orario: dalle 08:30 alle 19:00
Info: 0549 908860 / 335 7344022 – [email protected]
Street Drift San Marino – 31 maggio
Circuito cittadino di drift, esposizione auto e spettacoli con aree food & beverage.
Luogo: Via dei Cerri – Zona Industriale Rovereta
Orario: dalle 09:00
Info: www.smdriftteam.com
Mostre
Anime Prave – fino al 7 luglio
Mostra pittorica ispirata all’Inferno di Dante, con opere di Giuseppe Fanfani.
Luogo: Museo di Stato – Centro Storico San Marino
Aperto ScuolaMuseo “50 Grammi” – fino al 12 luglio
Mostra di restituzione didattica.
Luogo: Museo Pinacoteca San Francesco – Centro Storico San Marino
Immaginare la Pace – fino al 15 luglio
Mostra a cura di ASFA – Associazione Sammarinese Foto Amatori.
Luogo: Palazzo Graziani – Città di San Marino