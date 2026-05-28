San Marino, un weekend tra eventi, motori, tradizione e cultura

Dal 30 al 31 maggio il Titano ospita rievocazioni storiche, raduni automotive, iniziative agricole e mostre, con un ricco programma diffuso tra centro storico e territorio

Tanti eventi in programma a San Marino l’ultimo weekend di maggio

Torneo dei Castelli 2026 – 30 maggio

Il Torneo dei Castelli, organizzato dalla Federazione Balestrieri Sammarinesi nella Cava dei Balestrieri, è uno degli eventi più rappresentativi della tradizione storica di San Marino. L’edizione di quest’anno coinvolgerà anche gli alunni delle classi quinte delle scuole elementari sammarinesi, unendo valore educativo e tradizione. I nove Castelli si sfideranno nel tiro con la balestra antica da banco, accompagnati da cortei storici, musici, sbandieratori e figuranti in costume medievale.

Luogo: Cava dei Balestrieri – Centro Storico San Marino

Orario: dalle 15:00

Costo: Evento gratuito

Info: [email protected]

Stance Republic 2026 – 30 e 31 maggio

Squad Stance Culture propone uno degli eventi più attesi della cultura automotive sammarinese. Due giornate dedicate alla passione per le auto: sabato “Dynamic Day” con tour itinerante sul territorio, e domenica “Static Day” con esposizione nel centro storico.

Luogo: Parcheggio 7, Piazzale Cava degli Umbri – Centro Storico San Marino

Orari: Sabato 30/5 dalle 15:00 Domenica 31/5 dalle 10:00

Costo: Ingresso gratuito per visitatori

Info: [email protected]

Fattorie Aperte – 30 e 31 maggio

Iniziativa dedicata alla riscoperta delle tradizioni agricole e dei sapori del territorio sammarinese. Previste attività per famiglie, laboratori, incontri con animali e pranzo conviviale con prodotti a km 0.

Luogo: Podere Lesignano (Serravalle) – Ranch Francischin (Domagnano)

Orario: dalle 09:30

Costo: gratuito per bambini fino a 14 anni (pranzo incluso) – adulti €25

Info: 331 4083542 / 0549 882470 – [email protected]

2° Panda Raduno 4x4 San Marino – 31 maggio

Raduno dedicato alla Fiat Panda 4x4 con percorso turistico tra strade asfaltate e sterrate, pranzo e premiazioni finali.

Luogo: Aeroclub Torraccia – Domagnano

Orario: dalle 08:30 alle 19:00

Info: 0549 908860 / 335 7344022 – [email protected]

Street Drift San Marino – 31 maggio

Circuito cittadino di drift, esposizione auto e spettacoli con aree food & beverage.

Luogo: Via dei Cerri – Zona Industriale Rovereta

Orario: dalle 09:00

Info: www.smdriftteam.com

Mostre

Anime Prave – fino al 7 luglio

Mostra pittorica ispirata all’Inferno di Dante, con opere di Giuseppe Fanfani.

Luogo: Museo di Stato – Centro Storico San Marino

Info: www.museidistato.sm/museoStato.html

Aperto ScuolaMuseo “50 Grammi” – fino al 12 luglio

Mostra di restituzione didattica.

Luogo: Museo Pinacoteca San Francesco – Centro Storico San Marino

Info: www.museidistato.sm/museoStato.html

Immaginare la Pace – fino al 15 luglio

Mostra a cura di ASFA – Associazione Sammarinese Foto Amatori.