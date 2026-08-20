San Marino, un weekend tra la visita di Papa Leone XIV, musica e tradizioni

Dal grande appuntamento di sabato con il Santo Padre ai concerti, dalla Sagra dell’Uva alle visite sul Treno Bianco Azzurro: tutti gli eventi del fine settimana sul Titano

È un weekend particolarmente ricco di appuntamenti quello in programma nella Repubblica di San Marino, con un evento destinato a catalizzare l’attenzione: la visita di Papa Leone XIV, sabato 22 agosto. Ma nel fine settimana non mancheranno musica, tradizioni, cultura e iniziative per vivere il centro storico e il territorio.

Papa Leone XIV in visita nella Repubblica di San Marino – 22 agosto

A distanza di 15 anni dall’ultimo Pontefice salito sul Titano, sabato 22 agosto, San Marino accoglierà Papa Leone XIV, in visita alla Repubblica per una testimonianza di Pace che parla al mondo.

Per approfondimenti sul programma:

https://www.esteri.sm/pub1/EsteriSM/Visita-del-Santo-Padre.html

Info: [email protected]

Treno Bianco Azzurro – Corse guidate – 23 agosto

Un'esperienza unica per un viaggio nel passato a bordo dell'elettromotrice AB03 dello storico Treno Bianco Azzurro. Proprio come allora, il Capotreno dialogherà con i macchinisti con fischietto e bandiera, dando l'avvio ufficiale al viaggio durante il quale verrà raccontata la storia della ferrovia. Durata dell'esperienza: 30 minuti. Max 20 persone per ogni corsa

Luogo: Piazzale della Stazione, San Marino Centro Storico

Orario: domenica 10.00 - 10.30 - 11.00 - 11.30

Servizio gratuito

Info: 335 8493861 - [email protected]

Quel gran genio…le canzoni di Battisti come non le hai mai sentite – 23 agosto

Una serata interamente dedicata a Lucio Battisti, uno degli autori più rivoluzionari e amati della musica italiana. La San Marino Concert Band ne reinterpreta il repertorio in chiave orchestrale, trasformando brani senza tempo in un omaggio pensato per emozionare il pubblico di ogni generazione.

Luogo: Campo Bruno Reffi, San Marino Centro Storico

orario: 21.15

Evento gratuito

Info: 335 6322462 [email protected]

Alba sul Monte...in concerto - Gioacchino, Maestro…in cucina – 23 agosto

Ultimo appuntamento della rassegna, giunta alla 18ª edizione e diretta dal M° Augusto Ciavatta, che propone concerti mattutini nella splendida cornice degli Orti dell'Arciprete, con una suggestiva vista sul Mare Adriatico. Al termine del concerto è prevista una colazione. Prenotazione consigliata.

Luogo: Orti dell'Arciprete c/o Basilica del Santo, San Marino Centro Storico

Orario: 06.00

Ingresso: € 5 inclusa colazione

Info: 337 1008856 [email protected]

Sagra dell’Uva – 21- 23 agosto

Tre serate di cucina tipica, musica, balli, giochi e la tradizionale gara di pigiatura dell’uva.

Luogo: Parco Passo del Sorbo, Ventoso

Evento gratuito

Gli eventi potrebbero subire variazioni in termini di date o di luogo o possibili annullamenti. Si invita a consultare il sito www.visitsanmarino.com oppure gli organizzatori per tutti gli aggiornamenti.