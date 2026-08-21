San Marino verso Taranto 2026: 29 atleti per una nuova sfida internazionale

Presentata la delegazione sammarinese per Taranto 2026: 29 atleti in 11 discipline, per una squadra complessiva di 55 persone

Nella splendida cornice dell’Hotel Delfino si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della delegazione sammarinese ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, appuntamento che vedrà il San Marino Team confrontarsi con le rappresentative dei 26 Paesi aderenti al Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo.

A presentare ufficialmente la squadra sammarinese sono stati il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri, il Segretario Generale del CONS Eros Bologna e la Capo Missione Anna Lisa Ciavatta, alla presenza di atleti, tecnici, staff medico e accompagnatori della delegazione, oltre a numerosi rappresentanti della stampa.

Un momento istituzionale che ha permesso di illustrare la composizione e i numeri della delegazione, gli aspetti organizzativi e logistici della trasferta e, soprattutto, il significato di una partecipazione che porta ancora una volta il nome e i colori di San Marino su un grande palcoscenico internazionale.

“Piccolo Stato, grandi sogni” è il messaggio scelto per accompagnare il San Marino Team in questa avventura. Una frase che sintetizza lo spirito con cui i 29 atleti sammarinesi, impegnati in 11 discipline sportive, si apprestano ad affrontare i Giochi del Mediterraneo, sostenuti da una delegazione complessiva di 55 persone.

Ad aprire la conferenza è stato il Segretario Generale del CONS Eros Bologna, che ha voluto rivolgere un pensiero al compianto Davide Tizzano, presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo. “Questa manifestazione è, per importanza, seconda per noi soltanto ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa – ha sottolineato Bologna –. Taranto ha realizzato un’organizzazione di grande livello, con un Villaggio capace di accogliere e riunire una comunità sportiva di oltre 4.000 atleti. I nostri ragazzi e le nostre ragazze sono ambasciatori dello sport sammarinese nel Mediterraneo e sono certo che sapranno rappresentare al meglio il nostro Paese, dentro e fuori dal campo di gara”.

Il Segretario di Stato Rossano Fabbri ha commentato: “I Giochi del Mediterraneo sono importanti per la nostra realtà e per tutti i popoli di una vasta area. Cadono in questo anno in cui San Marino è Comunità Europea dello Sport, ciò testimonia quanto la dimensione sportiva venga vissuta e valorizzata. La nostra è una delegazione di valore con atleti già consacrati e giovani che fanno esperienza. San Marino è qui, porto il saluto e la vicinanza istituzionale alla delegazione biancazzurra con la Reggenza e l’intero governo. I Capitani Reggenti raggiungeranno Taranto dopo la visita sul Titano domani del Santo Padre, Leone XIV”.

Nel suo intervento, la Capo Missione Anna Lisa Ciavatta ha evidenziato il lavoro svolto nei mesi che hanno preceduto l’appuntamento di Taranto e l’importanza di una delegazione preparata sotto ogni punto di vista. “Abbiamo predisposto una squadra che, sia dal punto di vista numerico sia da quello atletico, è degna di nota – ha dichiarato Anna Lisa Ciavatta –. Arriviamo a Taranto con tanta voglia di fare bene e con la consapevolezza che dietro questa partecipazione ci sono mesi di preparazione e di lavoro, non soltanto sul piano sportivo, ma anche organizzativo. Siamo orgogliosi di essere qui e di poter rappresentare San Marino in una manifestazione di questa rilevanza”.

Dopo la conferenza stampa, il San Marino Team è pronto a vivere ufficialmente la propria esperienza a Taranto, con la cerimonia di apertura in programma questa sera alle ore 20:15 allo Stadio Erasmo Iacovone. Sarà il primo momento di un’avventura che vedrà gli atleti biancazzurri scendere in gara nei prossimi giorni, con l’obiettivo di dare il massimo e portare con orgoglio il nome di San Marino nel cuore del Mediterraneo.