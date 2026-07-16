San Marino, via libera dell’Ue all’Accordo di Associazione: “Giornata storica per il Paese”

Il Consiglio dell’Unione europea approva la firma dell’intesa con San Marino e Andorra

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri accoglie con grande soddisfazione il via libera espresso oggi dal Consiglio dell’Unione europea alla decisione relativa alla firma dell'Accordo di Associazione tra l'Unione europea, la Repubblica di San Marino e il Principato di Andorra. Il provvedimento fa seguito agli esiti positivi emersi nella giornata di ieri in sede di Comitato dei Rappresentanti Permanenti dell'Unione europea (COREPER) e rappresenta un passaggio istituzionale di fondamentale rilievo nel percorso di avvicinamento di San Marino al mercato interno europeo.

L’approvazione del Consiglio apre ora la strada alla firma dell’Accordo e alla sua successiva applicazione provvisoria, secondo le modalità e le tempistiche concordate con le Istituzioni europee.

L'esito odierno rappresenta il coronamento di un lungo e impegnativo percorso negoziale, sviluppato nel corso di oltre un decennio, e testimonia la solidità del dialogo costruito con l'Unione Europea, nonché la credibilità internazionale della Repubblica di San Marino.

‘Oggi è una giornata che resterà nella storia del nostro Paese’, dichiara il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari. ‘Il via libera del Consiglio dell’Unione europea è il risultato di anni di lavoro, di un confronto costante e costruttivo con le istituzioni europee e con gli Stati membri, e dell'impegno di tutte le persone che hanno contribuito a questo straordinario percorso. È un traguardo che ci riempie di orgoglio e che conferma la validità della scelta strategica compiuta dalla Repubblica di San Marino.’

‘L'Accordo di Associazione – prosegue Beccari – rappresenta una straordinaria opportunità di crescita, sviluppo e stabilità per il nostro Paese. Consentirà a San Marino di rafforzare la propria integrazione nel mercato interno europeo, preservando al contempo le proprie peculiarità istituzionali e la propria sovranità. Da oggi guardiamo con fiducia ai prossimi passaggi istituzionali, consapevoli di aver raggiunto un obiettivo che segnerà il futuro delle nuove generazioni.’

La Segreteria di Stato desidera esprimere un sentito ringraziamento alla Commissione europea, alla Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, agli Stati membri e a tutti coloro che, in questi anni, hanno contribuito con professionalità e spirito di collaborazione al raggiungimento di questo importante risultato.

Un particolare riconoscimento è rivolto inoltre ai funzionari, ai tecnici e ai membri delle delegazioni negoziali sammarinesi che, con competenza, dedizione e senso delle istituzioni, hanno accompagnato ogni fase del negoziato, contribuendo in maniera determinante al conseguimento di questo storico obiettivo.

La Repubblica di San Marino si prepara ora ad affrontare le prossime tappe del percorso europeo con rinnovata determinazione, nella convinzione che l'Accordo di Associazione rappresenti una scelta strategica capace di rafforzare le opportunità per cittadini, imprese e nuove generazioni, consolidando il ruolo della Repubblica nel contesto europeo e internazionale.