San Martino dei Mulini: un secolo di Irma, l’anima dell’alimentari all’incrocio

A San Martino dei Mulini si sono festeggiati i 100 anni di "Irma Ad Bases", storica figura del paese che per quasi mezzo secolo ha gestito il suo negozio di alimentari all’incrocio tra la Marecchiese e la Trasversale Marecchia, una strada oggi percorsa da oltre 20mila veicoli al giorno. Nel suo piccolo negozio Irma ha servito generazioni di clienti, tra lavoratori, famiglie e viaggiatori di passaggio, sempre con lo stesso spirito: lavorare tanto e non lasciare mai nessuno senza qualcosa da mangiare, anche quando non poteva pagare.

Gli auguri del sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti

100 anni della "Irma ad bases" sono una vita vissuta dentro San Martino dei mulini. Un pezzo di mondo grande quanto un angolo di un incrocio, quello tra la Traversale Marecchia e la Marecchiese per la precisione. Un tratto di strada, che, dati Anas aggiornati, oggi conta più di 20.000 passaggi al giorno. Lì, per quasi mezzo secolo, nel suo alimentari, Irma ha servito persone, lavoratori, amici e sconosciuti. Oggi è lucidissima e sembra ricordarseli tutti. Ho provato a fare una statistica di quante persone si sarebbero potute fermare nel corso della storia, per una spesa al volo, la merenda per un figlio, o per fare il panino del pranzo. Ma non ci sono riuscito. Sono riuscito però a capire alcune sue regole generali che credo abbia sempre applicato: lavorare tanto, dare da mangiare a tutti, anche se non hanno i soldi, (si spera) che prima o poi tornino a pagare. C'erano tante persone a festeggiarla, e credo che sia solo una piccola parte di quel buon umore e passione, che le è stato restituito