San Mauro, 11 anni per lo stupro sulla ciclabile

Il 26enne era accusato di aver aggredito due donne nel dicembre 2025. Prima una passante, poi una runner di 50 anni

Undici anni di carcere per il 26enne originario del Gambia accusato della duplice aggressione sessuale avvenuta il 5 dicembre 2025 lungo la pista ciclopedonale del Rio Salto, a San Mauro Pascoli.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, in poco più di un'ora il giovane avrebbe prima molestato e palpeggiato una passante e successivamente aggredito una runner di 50 anni, trascinandola nella vegetazione e violentandola.

La donna, dopo l'aggressione, fornì ai carabinieri indicazioni decisive per individuare il 26enne, rintracciato poco dopo in un capanno di fortuna vicino alla pista ciclabile.

Il Tribunale di Forlì lo ha condannato a 11 anni di reclusione, oltre al risarcimento dei danni alle due vittime, da quantificare in sede civile. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 75 giorni.