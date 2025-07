San Mauro Mare, nuovo danneggiamento del manto stradale. La segnalazione

Il cedimento si è verificato nello stesso punto del precedente

La notte scorsa, in via Marina a San Mauro Mare (la via principale del paese), sempre nello stesso punto e cioè all’altezza del Bar Lella ex Circolo Arci, dopo poco più di un mese, si è nuovamente aperta una “voragine”, quasi sicuramente dovuta alle forti piogge. La segnalazione arriva da una lettrice di altarimini.it

"La situazione crea qualche disagio anche alla circolazione stradale" scrive la signora "in quanto il luogo in cui si è aperta la strada, è a 200 metri a monte del passaggio a livello ed essendo l’arteria di collegamento del paese marittimo, oltre alle auto ed alle biciclette, vi transitano anche i mezzi pesanti".