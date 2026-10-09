San Mauro Pascoli, a teatro “Tutto Sta Oltre”: uno spettacolo contro i pregiudizi

Sabato alle 20.30 al Teatro di Villa Torlonia l’iniziativa promossa da AGEDO Rimini-Cesena

Abbattere il pregiudizio, tenere uno sguardo libero sul mondo, riuscire a guardare e guardarsi davvero e oltre. “Tutto Sta Oltre”, prodotto dal Teatro dell’Ambra in collaborazione con Collettivo 11, va in scena sabato, alle ore 20:30, al Teatro di Villa Torlonia. Uno spettacolo teatrale che alterna leggerezza e profondità, che attraversa il confine tra normalità e crisi, mettendo al centro le persone, i loro legami e il bisogno profondo di essere ascoltati. Organizzato da AGEDO Rimini Cesena (Associazione Genitori, Parenti e Amici di persone LGBT+), con il Patrocinio del Comune di San Mauro Pascoli, l’ingresso è libero e l’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto “Generazioni unite nella parità dei diritti”[1], approvato e cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna. “Si intitola TSO – dichiara la Regista Daniela Lupparelli - ma i matti, quelli veri, non sono nella nostra stanza. La merce vera è quella fuori. Scoprire la bellezza al di là delle etichette, sentire e vedere la persona che hai di fronte, che ride quando soffre e piange quando ama, quando tutto sembra lontano da noi e invece ci ritroviamo a capire che siamo di fronte alla cosa più somigliante alla nostra vera natura che ci sia mai capitato d’incontrare”. Il TSO è il punto di partenza dello spettacolo; sette giorni in cui il tempo si ferma e tutto viene amplificato. È dall’acronimo T.S.O. che nasce Tutto Sta Oltre. Oltre la diagnosi, oltre le etichette, oltre la paura, oltre ciò che sembra definire una persona nel momento più fragile. Dentro uno spazio chiuso emergono umanità, legami inattesi, bisogno di ascolto e di presenza. Il TSO diventa un attraversamento, non una condanna. Un luogo in cui il dolore convive con la possibilità di incontro. “La salute mentale di adolescenti e giovani adulti LGBT+ rappresenta oggi una priorità della sanità pubblica – dichiara Mara Bruschi, Presidente AGEDO Rimini-Cesena – fortemente influenzata dallo stress da minoranza ovvero la pressione psicologica cronica. Le evidenze scientifiche mostrano una maggiore esposizione a disagio psicologico, depressione, ansia, comportamenti autolesivi e rischio di suicidio, spesso associata a esperienze di violenza, micro-aggressioni ed esclusione sociale derivante da discriminazioni, omofobia, transfobia, stigma e paura del rifiuto sociale e familiare. Sono in preoccupante aumento gli episodi di violenza e discriminazioni nei confronti delle persone LGBTQIA+. Tre aggressioni omofobe registrate a Bologna nelle ultime settimane e anche in Romagna continuano a manifestarsi gravi episodi che vedono donne e uomini oggetto di violenza o discriminazione che generano paura e inquietudine. Casi di abusi, ricatti, minacce che si ripercuotono sulle persone più deboli e fragili e sulla loro vita quotidiana. AGEDO Rimini Cesena, grazie al supporto e all’impegno delle Istituzioni locali e alle Associazioni del territorio, continuerà attivamente a presidiare il territorio romagnolo con iniziative pubbliche e campagne di informazione e sensibilizzazione per lo sviluppo di una società più inclusiva e comprensiva rispetto alle tematiche LGBT+, aiutando le famiglie e coltivando il rispetto e la valorizzazione delle diversità.