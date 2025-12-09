San Mauro Pascoli, duplice aggressione sessuale: l'immigrato irregolare resta in carcere

Il 26enne gambiano è accusato di stupro e palpeggiamenti seriali

Resta in carcere il 26enne originario del Gambia arrestato a San Mauro Pascoli, accusato di due aggressioni sessuali avvenute lungo la ciclabile del Rio Salto nell’arco di circa un’ora. L’episodio più grave riguarda una donna di 50 anni, aggredita e violentata mentre faceva jogging; poco prima un’altra donna era stata palpeggiata ed era riuscita a fuggire.

Il giovane è stato rintracciato dai carabinieri in un capanno abbandonato e portato davanti alla giudice Elisabetta Giorgi, che ha convalidato il fermo disponendo la custodia cautelare in carcere. Contestati i reati di violenza sessuale aggravata e lesioni.

L’uomo, irregolare sul territorio italiano e in attesa di rimpatrio, aveva già violato l’obbligo di presentazione alla polizia. Le vittime hanno fornito elementi utili all’identificazione, permettendo un rapido arresto.