San Mauro Pascoli, il Giro della Torre incanta: Traibi e Coliva firmano l’edizione 46

Sulle strade della città del Poeta una Festa del Lavoro da record: 449 arrivati e grande partecipazione anche alle camminate

Un 1° Maggio indimenticabile a San Mauro Pascoli, dove la Podistica Sammaurese ha celebrato il 46° Giro della Torre, storica manifestazione che da decenni anima le vie cittadine. Sui 10 km del tradizionale circuito da 3,3 km da ripetere tre volte, successo per il marocchino Mohammed Traibi (Libertas Atletica Forlì), che in 31’04” si è preso la rivincita dopo la beffa dello scorso anno, quando gli sfuggì la vittoria per appena 2 secondi.

Alle sue spalle si è classificato Giacomo Pensalfini (Atl. Avis Castel San Pietro) a 35”, mentre il terzo gradino del podio è andato a Nicola Lega (Gs Orecchiella) a 1’05”. Completano la top five Federico Casadei e Lorenzo Bugli.

Avvincente anche la gara femminile: la campionessa uscente Simona Santini ha dovuto cedere il passo a Benedetta Coliva (Imperiali Atletica), vincitrice in 35’30”. Seconda Santini a 44”, terza Valentina Mattesini a 53”, entrambe dell’Atl.85 Faenza. Quarta posizione per l’ex campionessa italiana di maratona Federica Moroni, seguita da Noemi Trippi.

Con 449 arrivati, a cui si aggiunge la grande partecipazione alle camminate ludico-motorie, la manifestazione conferma il suo enorme richiamo. Fondamentale il supporto del Comune, delle associazioni, degli sponsor e dei volontari che hanno reso possibile l’evento, inserito nei circuiti Corri Romagna e I 10000 di Romagna, oltre che nel calendario nazionale FIDAL.

Un appuntamento di prestigio che promette di tornare ancora più grande il prossimo anno.