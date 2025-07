San Mauro Pascoli: incendio in villetta, la famiglia si rifugia sul tetto

E' successo nella notte: fiamme domate, si indaga sulle cause

Per sfuggire a fumo e fiamme una famiglia si è rifugiata sul tetto di casa, prima di essere salvata dai vigili del fuoco. L'incendio, come riferisce Ansa, è della notte a San Mauro Pascoli in via Madre Teresa di Calcutta. I soccorsi sono intervenuti in una villetta a schiera e le persone coinvolte sono state affidate al 118 per accertamenti. Il rogo, che ha interessato parte dell'edificio, è stato domato dalle squadre operative. Sono in corso le verifiche per determinare le cause.