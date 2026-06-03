San Patrignano, pronti oltre 280 nuovi alloggi per i ragazzi e le ragazze della comunità

L'inaugurazione lunedì 8 giugno

Lunedì 8 giugno, alle ore 11, all’interno della comunità di San Patrignano, è in programma il taglio del nastro della nuova struttura che ospita 282 alloggi destinati alle ragazze e ai ragazzi in percorso di recupero dalle dipendenze. Un intervento che segna un ulteriore passo nel processo di riqualificazione degli spazi abitativi della comunità, attiva dal 1978 e oggi punto di riferimento internazionale nel trattamento delle tossicodipendenze.

Fondata oltre quarant’anni fa, San Patrignano accoglie attualmente circa 850 persone, un numero in crescita dopo il rallentamento registrato negli anni della pandemia. La nuova struttura si inserisce in un più ampio piano di ammodernamento degli alloggi, realizzato su progetto di Edile Costruzioni e in linea con le normative vigenti, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita all’interno del percorso comunitario.

“Questi alloggi saranno luoghi dove tornare a vivere senza paura – spiega la presidente di San Patrignano Vittoria Pinelli –. Saranno spazi dove le ragazze e i ragazzi potranno ricominciare ad avere cura di sé, riscoprendo responsabilità, rispetto, convivenza e dignità. La tossicodipendenza continua a essere un grande problema della nostra società, spesso sottovalutato, ma che distrugge famiglie e relazioni”.

La presidente ha inoltre richiamato i dati più recenti dell’Osservatorio dipendenze della comunità: tra maggio 2025 e aprile 2026 sono entrate 622 persone in percorso, di cui il 95% con uso di cocaina. I risultati completi dell’Osservatorio 2026 saranno presentati proprio in occasione dell’inaugurazione.

Alla cerimonia parteciperanno diverse personalità, tra cui Letizia Moratti, cofondatrice della Fondazione San Patrignano. A seguire si terrà anche la decima edizione della cerimonia degli “Abbracci”, momento simbolico con cui la comunità ringrazia persone e realtà che nel tempo hanno contribuito a sostenerne le attività. Tra i premiati figurano, tra gli altri, Bianca Maria Arrivabene e Cristiano De Lorenzo (Christie’s), Martino Crespi (Martino Crespi Events), Tiziano Gottardo (Gottardo Spa), Juri Morico (Opes), il cardiologo riminese Walter Pasini, Ettore Prandini (Coldiretti), Orazio Privitera (Key to Energy), Silvano Romani, Lino Stoppani (FIPE Confcommercio), Giacomo Tiraboschi (MelaVerde) e Rosario Valastro (Croce Rossa Italiana).