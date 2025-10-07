San Sisto premia i migliori cercatori di funghi: ecco chi sono

Quest'anno è stata organizzata la 56esima edizione della celebre Festa del Fungo

Domenica scorsa (5 ottobre) è terminata la 56^ Festa del Fungo di San Sisto di Piandimeleto 2025. L'evento è stato organizzato dall' associazione Mostra Micologica di San Sisto: Matteo Arcangeli Presidente, Michele Nonni Vicepresidente, Giacomo Grassi Segretario, Amedeo Giampaolo Cassiere e dal Comitato formato da Palma Rossi, Mara Montagna, Ilenia Ferrarini, Bartolomei Mariarosa, Risiero Severi, Jacopo Nonni, Alessio Arcangeli, Andrea Marchini, Nykos Giampaoli. Oltre a queste persone per la realizzazione della festa hanno preso parte oltre una sessantina di volontari e da quasi tutti gli abitanti del paese di San Sisto.

Alle 11 di domenica (5 ottobre), nonostante il maltempo, è stata inoltre inaugurata la Mostra micologica che quest'anno, nella nuova sede, ha raggiunto la quota di 255 varietà di funghi esposti. La maggior parte dei funghi sono stati trovati dai cercatori del Montefeltro e una parte portati dai micologi dell'associazione Avis di Bologna che li hanno tutti suddividi per categorie e catalogati con i nomi di ogni specie. All'inaugurazione erano presenti l'assessore provinciale Francesco Baldelli, il consigliere provinciale Massimo Seri, il sindaco di Piandimeleto Nicolò Pierini, il presidente dell'associazione Matteo Arcangeli, il segretario Giacomo Grassi, il cassiere Amedeo Giampaolo e gli esperti micologi dell'Avis di Bologna.

Nel pomeriggio ci sono state le premiazioni del concorso "Cercatori di Funghi" e sono risultati vincitori:

1°) Antonio Santini con 107 specie,

2°) Daniele Santini con 51 specie,

3°) Marco Sassoli con 48 specie,

4°) Giovanni Forcina con 39specie,

5°) Luciano Marcucci con 21 specie.

Tutti i vincitori hanno ricevuto le coppe con i ringraziamenti da parte degli organizzatori per la loro partecipazione.

