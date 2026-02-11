San Valentino a Rimini tra storia, arte e romanticismo

Dalle storie di Sigismondo e Isotta alle mostre dedicate a Fellini e all’arte contemporanea, esperienze per tutti i gusti

Il fine settimana a Rimini si preannuncia ricco di eventi culturali, romantici e di svago, ideali per immergersi nella sua storia, cultura e romanticismo, tra passeggiate, visite guidate, esposizioni e momenti di convivialità.





Sabato 14 febbraio è l’occasione unica per varcare la soglia di alcuni palazzi storici riminesi spesso sconosciuti ai più, come la ex-chiesa dei Diotallevi e la Cappella Petrangolini, luogo di nozze di alcuni noti coniugi del Novecento, offrendo un affascinante scorcio sulla Rimini di epoche passate alla scoperta dei luoghi storici e di alcune storie d'amore tra Ottocento e Novecento condotta dalla storica Michela Cesarini che partirà dalla chiesa di Sant’Agostino, svelando i segreti di alcune nobili famiglie riminesi e delle loro storie d’amore, attraverso le iscrizioni e gli stemmi conservati nei palazzi cittadini.

Le giornate di sabato 14 e domenica 15 febbraio offriranno un affascinante viaggio intorno alla figura di Sigismondo Pandolfo Malatesta e Isotta degli Atti, protagonisti di un amore immortalato dal tempo. Una passeggiata guidata, Amore e Potere: Sigismondo e Isotta, organizzata da Visit Rimini, accompagnerà i visitatori nel cuore del centro storico, partendo dal corso d’Augusto e passando per Castel Sismondo, fortezza simbolo del potere malatestiano, e proseguendo verso il Tempio Malatestiano, esempio di arte rinascimentale, dove riposano le loro spoglie e si intrecciano le storie di un amore appassionato. La narrazione si arricchirà di dettagli sulla vita dei due amanti, sulla loro unione e sulle opere che Sigismondo dedicò alla sua amata, ispirando anche poeti come Ezra Pound.

Per rendere ancora più speciale la giornata di San Valentino, il Grand Hotel di Rimini aprirà le sue eleganti sale Liberty per una Colazione Belle Époque, un momento di raffinatezza e nostalgia, accompagnato da musica dal vivo e una ricca selezione di prelibatezze dolci e salate. La mattina sarà un’occasione per immergersi nell’atmosfera romantica degli inizi del Novecento, tra decori preziosi e ambienti di charme.

In serata, l’atmosfera si farà ancora più raffinata con un aperitivo al Teatro Galli, presso il Bar Grifone, che propone un momento di relax tra bollicine, finger food e musica, in un contesto storico e suggestivo, in un’atmosfera unica e romantica, lontano dalla quotidianità.

E per chi vuole rilassarsi e rigenerarsi c'è Rimini Terme che propone una Spa moderna e all'avanguardia, ottima per concedersi una dolce coccola e ricaricarsi con l’acqua di mare anche in inverno (info: www.riminiterme.com ).

Oltre alle iniziative dedicate agli innamorati, Rimini arricchisce la proposta culturale con mostre ed esposizioni. Il 14 febbraio ai Musei della città si entra in due con un biglietto per lo Speciale di San Valentino. Fino al 22 marzo, il Palazzo del Fulgor ospita due mostre dedicate al cinema e alla musica di Federico Fellini. La prima, “La musica di Fellini”, presenta trenta dischi originali provenienti dalla collezione di Davide Bagnaresi, che ripercorrono la colonna sonora delle opere felliniane, tra rare edizioni internazionali e curiosità musicali dell’epoca. La seconda, “Le magie di Federico Fellini”, espone fotografie di Deborah Beer che ritraggono i set e i personaggi del regista, offrendo uno sguardo intimo sul suo cinema.

Fino al 22 febbraio, è possibile visitare anche una mostra fotografica dedicata al cinema italiano contemporaneo, dal titolo “Dentro il set”, che raccoglie immagini di scena tratte dal concorso CliCiak, evidenziando l’arte dietro le quinte delle produzioni cinematografiche nazionali.

Per gli appassionati di storia e archeologia, il Museo della Città ospita, fino al 6 aprile, la mostra “Remàr - Storie meravigliose tra terra e mare”, un viaggio attraverso i reperti e le tradizioni della comunità riminese, con un percorso che attraversa epoche e saperi, arricchito da sezioni tattili e contenuti multimediali.



Sabato 14 febbraio la Galleria Zamagni inaugura la mostra personale di Massimo Pulini, Fango e Velluto curata da Leonardo Regano. Le sue opere recenti, fatte usando il fango delle alluvioni in Romagna del 2023 e 2024 su velluto, esplorano temi come la mitologia, il paesaggio appenninico e il tempo. La tecnica unisce elementi barocchi con materiali locali, creando un contrasto tra il fango opaco e il velluto lucente.

Infine, per gli amanti dell’arte contemporanea, su richiesta, al Palacongressi si può visitare la mostra “Confini mobili”, un dialogo tra le opere di Paola Amati e Clarita Kuo, che trasforma lo spazio in un crocevia tra sensibilità e visioni diverse.

Ecco le visite guidate in dettaglio:





sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026

VisitRimini, corso d'Augusto, 152 Rimini centro storico

Amore e Potere: Sigismondo e Isotta

Rimini City Tour a cura di Visit Rimini

In occasione della festa di San Valentino, VisitRimini propone un tour guidato alla scoperta della storia d’amore tra Isotta degli Atti e Sigismondo Pandolfo Malatesta, condottiero e Signore di Rimini dal 1417 al 1468.

La guida accompagna i partecipanti all’esterno di Castel Sismondo, residenza-fortezza di Sigismondo, che dedicò un’intera ala alla sua Isotta, e testimonianza fisica del potere del Signore di Romagna per eccellenza, insieme al Palazzo dell’Arengo nella suggestiva Piazza Cavour.

La visita continua al Tempio Malatestiano, nato dall’ingegno dei migliori artisti ed intellettuali del tempo: Leon Battista Alberti, Piero della Francesca, Agostino di Duccio, Matteo dè Pasti e Roberto Valturio, e luogo del loro riposo eterno ed imperituro amore.

A ritroso sui passi dei due amanti prima, e sposi legittimi poi nel 1456, la storia del loro amore è narrata attraverso le gesta di questo condottiero e mecenate, colto intellettuale e uomo d’arme e passioni, che nonostante la fama di uomo spregiudicato, seppe amare in modo straordinario la sua Isotta, rendendola immortale nelle opere che fece erigere e nella letteratura: infatti la figura di Isotta ha ispirato anche il poeta Ezra Pound nei suoi canti malatestiani.

Ore 15 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/311460-rimini-city-tour-amore-e-potere-sigismondo-e-isotta

sabato 14 febbraio 2026

Chiesa di Sant'Agostino (luogo di incontro) - Rimini centro storico

San Valentino con Discover Rimini

Passeggiata culturale alla scoperta dei palazzi riminesi e di alcune storie d'amore tra Ottocento e Novecento

Un nuovo percorso ideato per la ricorrenza di San Valentino dalla storica dell'arte Michela Cesarini, che condurrà i visitatori alla scoperta della storia di Rimini dell'Ottocento e del Novecento e del suo patrimonio monumentale. Il filo conduttore è il racconto di alcune storie d'amore delle famiglie riminesi che abitavano palazzi ed edifici giunti fino ai nostri giorni.

Una nuova edizione dell'esclusiva passeggiata culturale di Discover Rimini "I Palazzi del centro" che si tiene da diversi anni, per far conoscere con rigore storico e un pizzico di leggerezza la storia della città di Rimini a turisti e riminesi.

Il percorso guidato partirà dalla chiesa di Sant'Agostino per parlare di alcune nobili famiglie quali i Diotallevi e i Mattioli, prendendo spunto dalle iscrizioni e dagli stemmi ivi presenti e proseguirà nel centro storico di Rimini.

Grazie alla collaborazione con "La Crocina" di Rimini, sarà possibile entrare nella ex-chiesa gentilizia dei Diotallevi, edificio religioso di antica origine ora sconsacrato, luogo sconosciuto ai riminesi per la chiusura ultra decennale.

Il percorso si concluderà nella splendida Cappella Petrangolini, dove negli anni Trenta del Novecento si sono sposati i coniugi rappresentati in fotografia. A cura di Michela Cesarini, storica dell'arte e guida abilitata.

Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il giorno precedente al 333.7352877 o a [email protected]

Ore 15.30 Ingresso a pagamento Info: www.discoverrimini.it

ALTRI EVENTI ROMANTICI

sabato 14 febbraio 2026

Grand Hotel, parco Federico Fellini - Rimini Marina Centro

Colazione Belle Époque di San Valentino

Nel giorno dedicato all’amore, il Grand Hotel di Rimini apre le porte dei suoi storici saloni per una Colazione Belle Époque – Love Edition, un’esperienza raffinata e senza tempo.

Gli ambienti del Grand Hotel si vestono di atmosfere romantiche, riportando in vita il fascino dei primi anni del Novecento: lo stile Liberty, i decori preziosi e il lusso discreto faranno da cornice a una mattinata perfetta per coppie e per chi desidera regalarsi un momento speciale.

Ad accogliere gli ospiti, le suggestive note della musica dal vivo accompagnano una ricca colazione preparata con cura dai Pastry Chef, con un’ampia selezione di delizie dolci e salate, creazioni di pasticceria e proposte gourmet.

Orario: dalle ore 7:00 alle ore 11:00

Ingresso a pagamento www.grandhotelrimini.com/it-IT/articolo/colazione-belle-epoque-grand-hotel-rimini

sabato 14 febbraio 2026

Teatro Galli (Bar Grifone), Piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Aperitivo al Teatro Galli - speciale San Valentino

A cura di Visit Rimini

Un evento raffinato tra storia, bollicine e finger food in un’atmosfera unica e romantica, per scoprire l'esperienza esclusiva di San Valentino al Caffè del Grifone, che si affaccia sulla piazza medievale del centro storico.

Questo evento esclusivo, che si tiene solo in giornate selezionate, permette di vivere il caffè in un contesto intimo e sofisticato, lontano dalla quotidianità.

La combinazione di eleganza, storia e una selezione di bollicine, vini e spritz vivaci rende ogni incontro speciale, mentre i finger food aggiungono un tocco di gusto alla serata.

Un’occasione unica per ritrovarsi e condividere un momento di dolcezza, immersi in un'atmosfera senza pari.

Ore 18. A pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/238978-aperitivo-al-teatro-galli-speciale-san-valentino

E le MOSTRE in corso



fino al 22 marzo 2026

Palazzo del Fulgor – Rimini centro storico

La musica di Fellini

In esposizione trenta dischi originali – 33 e 45 giri – provenienti dalla collezione privata dello storico Davide Bagnaresi, con rare edizioni internazionali che documentano la diffusione mondiale del cinema felliniano: da La Strada a La dolce vita, da 8½ fino a stampe di particolare interesse come quella americana de I clowns. Al centro del percorso il dialogo creativo con Nino Rota e, nella fase più tarda, con Nicola Piovani, insieme alla straordinaria qualità grafica delle copertine, le cui soluzioni visive riflettono la visionarietà del cinema felliniano.

La mostra presenta inoltre due preziosi 78 giri del 1938-1939, contenenti canzoncine composte e interpretate in quegli anni: I cinque Baeki’se La cavalcata dei cinque, entrambe scritte da Odoardo Spadaro.

Non esiste una prova definitiva che il “Fellini” indicato nei crediti dei due dischi sia il futuro regista, ma diversi indizi lo rendono plausibile: entrambe le registrazioni sono prodotte da Cetra, etichetta dell’EIAR per cui lavorò anche Fellini, e il motivo de I cinque Baeki’s riemerge, con testo parzialmente modificato, nella celebre sequenza del teatro della Barafonda con l’esibizione dei tre becchini in Roma.

Orario: 11.00 – 17.00; chiuso lunedì non festivi. Info: https://fellinimuseum.it/



fino al 22 marzo 2026

Palazzo del Fulgor – Rimini centro storico

Le magie di Federico Fellini

In collaborazione con Cinemazero di Pordenone al Palazzo del Fulgor si può visitare la mostra “Le magie di Fellini. Fotografie di Deborah Beer”, accompagnata da un catalogo con contributi di Marco Bertozzi e Andrea Crozzoli.

Le immagini, ritrovate nell’Archivio Fellini di Rimini, riaffiorano dopo un lungo silenzio e tornano oggi a produrre senso grazie all’accordo tra il Fellini Museum e, per l’appunto, Cinemazero di Pordenone.

Organizzata in tre sezioni – “Il regista, Fellini”, “F come facce” e “M&M, Masina e Mastroianni” – la mostra attraversa i set de ‘La città delle donne’, ‘E la nave va’ e ‘Ginger e Fred’, restituendo uno sguardo dall’interno sull’ultimo cinema di Fellini, nel dialogo tra invenzione, tempo e consapevolezza del congedo che troverà una dichiarazione esplicita in ‘Intervista’.

Orario: 11.00 – 17.00; chiuso lunedì non festivi. Info: https://fellinimuseum.it/



fino al 22 febbraio 2026

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

Dentro il set

Le fotografie di scena da CliCiak

Il cinema italiano raccontato da una prospettiva speciale, ‘ravvicinata’ con la prima mostra fotografica frutto della collaborazione tra i Comuni di Rimini e Cesena. L’esposizione è legata a “CliCiak – Scatti di Cinema”, il concorso nazionale per fotografi di scena italiani promosso ogni anno dall’Amministrazione cesenate con la Biblioteca Malatestiana e il Centro Cinema Città di Cesena.

In esposizione circa 40 fotografie tratte dall’ultima edizione del concorso, tra cui le immagini premiate e segnalate dalla giuria. Gli scatti raccontano il cinema italiano contemporaneo da un punto di vista privilegiato: quello della fotografia di scena, capace di restituire il lavoro sul set e l’atmosfera delle riprese — attori in prova, registi al lavoro, troupe in azione, attese e concentrazione prima della scena. Non è solo “dietro le quinte”: la fotografia di scena è un linguaggio autonomo che cattura la costruzione dell’immagine cinematografica e mette in dialogo realtà e finzione. Tra bianco e nero e colore, ritratti e azione, la selezione propone un panorama ricco e attuale del cinema e della serialità italiana. La mostra apre il percorso di valorizzazione promosso dal Comune di Cesena attorno a “CliCiak”, che da anni raccoglie e custodisce un ricco patrimonio di fotografie di scena del cinema italiano.

Orario: da martedì a domenica ore 11 - 17, chiuso lunedì non festivi Info: https://fellinimuseum.it/



fino al 6 aprile 2026

Museo della Città (Sala delle Teche), via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Remàr - Storie meravigliose tra terra e mare

Un viaggio tra storia, comunità e paesaggi prende vita nella Sala Teche del Museo della Città di Rimini. La rete museale Remàr. Comunità e territorio presenta una mostra che racconta il territorio riminese attraverso reperti archeologici, oggetti etnografici, opere d’arte, documenti e fotografie provenienti da 23 musei. Il percorso unisce narrazione cronologica e approfondimenti tematici dedicati al fuoco, alla luce e al viaggio, tre simboli fondamentali dell’esperienza umana.

La mostra si sviluppa in cinque sale: dalla Preistoria al Medioevo, dai mestieri di terra e mare alla vita quotidiana nel tempo, fino a una sorprendente Wunderkammer dedicata alla Terra e al Mare.

Non mancano una sezione tattile con riproduzioni da esplorare con le mani e video dedicati alla rete Remàr e alle sue collezioni.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10-13 e 16-19; lunedì non festivi chiuso

Ingresso gratuito. Info: www.museicomunalirimini.it



14 febbraio - 28 marzo 2026

Rimini, Galleria Zamagni, via Dante Alighieri n. 29-31

Fango e Velluto

La Galleria Zamagni di Rimini ospita la mostra personale dell'artista e storico dell'arte Massimo Pulini. L'esposizione, curata da Leonardo Regano, presenta una serie di opere recenti focalizzate sul contrasto materico tra il fango e il velluto. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso tre filoni principali:

Iconografia mitologica: figure di ninfe e divinità legate agli elementi naturali.

Paesaggio appenninico: una rilettura del territorio inteso come scenario di eventi geologici e cosmici.

Tematiche temporali: opere dedicate all'eclissi e a orologi da tavolo, volte a indagare la percezione soggettiva del tempo.

La tecnica adottata dall'artista utilizza fango prelevato dalle zone colpite dalle alluvioni in Romagna del 2023 e 2024, applicandolo su superfici di velluto. Questa scelta tecnica mira a integrare l'esperienza reale del territorio con la tradizione pittorica barocca, giocando sul contrasto tra l'opacità della terra e la lucentezza del supporto tessile.

Apertura: sabato 14 febbraio dalle ore 17.30

Orario: dal lunedì al sabato, 9:00–13:00 e 16:00–19:30. Domenica: apertura su appuntamento

Info: www.zamagniarte.it/mostra/fango-e-velluto/

fino al 31 maggio 2026

Palacongressi (Convivio), via della Fiera 23 – Rimini

Confini mobili

Lo spazio Convivio ospita una nuova mostra della rassegna PERL_arte: “Confini mobili”, con le opere di Paola Amati e Clarita Kuo, in un dialogo tra sensibilità e visioni. Il Palacongressi si trasforma così in uno spazio sempre più aperto all’arte e alla città. Curatore Matteo Sormani, Art Preview / Augeo Art Space. Per prenotare la visita è a disposizione una segreteria allo 0541.711500 e una mail: [email protected]

Ingresso libero su prenotazione Info: 0541 711500 www.facebook.com/PalacongressidiRimini/

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul sito www.riminiturismo.it