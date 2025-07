SandRimini 2025: un successo travolgente tra sport, solidarietà e grandi emozioni

Oltre 400 atleti, famiglie e tifosi al SandRimini: sport, solidarietà e 26.650€ raccolti. Un successo dell’estate romagnola.

Più di 400 atleti di ogni età, centinaia di famiglie e spettatori tra spiaggia e campi da gioco, 26.650 euro raccolti grazie all’asta benefica dei cimeli sportivi. La terza edizione del SandRimini si è chiusa con numeri da record e un entusiasmo che conferma il valore di un evento ormai diventato un punto fermo dell’estate sportiva romagnola.

Ideato e promosso da Carlton Myers in memoria dell’amico Sandro Bucchi, SandRimini ha saputo unire sport, solidarietà e divertimento in tre giornate di autentica festa sul litorale riminese.

Oltre lo sport: un evento per tutti

L’edizione 2025 ha visto oltre 400 partecipanti tra bambini, ragazzi e adulti sfidarsi tra street basket, beach volley e padel, sotto lo sguardo di migliaia di spettatori. Non solo gare: l’evento ha proposto anche spazi dedicati ai più piccoli, aree relax e momenti di intrattenimento per le famiglie.

Il cuore pulsante della manifestazione resta però la solidarietà: l’asta benefica “Special Memories” tenutasi venerdì sera al Grand Hotel ha permesso di raccogliere ben 26.650 euro, devoluti a Oltre la Ricerca ADV e AROP ADV, due realtà del territorio impegnate a fianco di chi vive situazioni di difficoltà.

I vincitori sportivi: da Rimini all’Europa

BASKET 3vs3





Sul playground del “Rimini Beach Court” in Piazzale Kennedy si sono sfidate 66 squadre con 264 atleti, inclusi cestisti in carrozzina. Ecco i vincitori per categoria:

FIP Maschile : Evolution Academy

: Evolution Academy FIP Femminile : Tigu 3x3

: Tigu 3x3 Open : Summer Hoops

: Summer Hoops Under 17 : I Beef

: I Beef Under 15 : Bob Corn

: Bob Corn Under 17 Femminile : Main 3x3

: Main 3x3 Basket in Carrozzina: Draghi (2° posto: Brividi)



BEACH VOLLEY





Grande spettacolo al Bagno 26 con il torneo internazionale organizzato in collaborazione con Power Beach e sotto l’egida della CEV. Sul podio:

Leanne van Vegten / Illi de Groot (Paesi Bassi) Marly Bak / Bjorna Gras (Paesi Bassi) Anna Piccoli / Martina Foresti (Italia)



PADEL





Al Sun Padel si è svolto un fine settimana intenso tra partite ufficiali e ospiti d’eccezione. In campo anche Jimmy Ghione, Gianluca Basile, Carlton Myers e Predrag “Sasha” Danilovic. Questi i podi ufficiali:

Junior : Sardella-Ambrogiani Masini-Leardini Masini-Ricchi

: Femminile : Briolini-Baldacci Casali-Gomes Cappelli-Coscia Brandi-Nobili

: Maschile : Montevecchi-Zavaglia Bucchi-Curzi

:

Un’asta da sogno

Ogni anno cresce anche l’attesa per l’asta benefica che ha messo in palio cimeli donati da grandi stelle dello sport mondiale. Tra i pezzi più ambiti:

Racchette autografate di Novak Djokovic e Jannik Sinner

e Maglie di Alex Del Piero , Giorgio Chiellini , Valentino Rossi , Gianmarco Tamberi , Ivan Zaytsev , Miriam Sylla

, , , , , Casacche NBA di Nikola Jokić, Emanuel Ginobili, Sasha Danilovic e Ruben Douglas

Le parole di Carlton Myers

“Sono state tre giornate bellissime, piene di emozioni, amicizia e sport. Abbiamo visto partecipare tantissimi ragazzi e ragazze, e questo mi riempie di gioia. Ringrazio di cuore tutti coloro che ci hanno sostenuto, i nostri sponsor – Ima Spa, Var Group, Subaru Italia, Macron – e le persone che hanno lavorato dietro le quinte. E grazie a Dio che ci ha permesso tutto questo. Vogliamo continuare a crescere, magari aprendo ad altre discipline e regalando sempre più momenti di condivisione e solidarietà.”

Il futuro di SandRimini

Dopo il successo di quest’anno, SandRimini guarda già avanti: l’obiettivo per il 2026 è ampliare ancora l’offerta sportiva e coinvolgere sempre più persone. Perché come ricorda Myers, “lo sport è un mezzo straordinario per fare del bene e unire le persone”.

Un evento che continua a crescere, anno dopo anno, nel nome dello sport, dell’amicizia e della solidarietà.