Sangiovese, le origini tra storia e tradizione: il nuovo libro di Oreste Delucca

Venerdì 23 ottobre alla Biblioteca Gambalunga di Rimini la presentazione di “Il grano e la vite a Rimini nel Medioevo”

Qual è la vera origine del Sangiovese? E che cosa c'è di storicamente documentato nelle tradizioni che collegano questo vino a Santarcangelo di Romagna? La questione è fra gli argomenti affrontati da Oreste Delucca nel suo nuovo libro, Il grano e la vite a Rimini nel Medioevo, pubblicato da Panozzo Editore e in presentazione venerdì 23 ottobre alle ore 17.30 nella Sala della Cineteca della Biblioteca Gambalunga di Rimini.

La storia del vino occupa una parte importante dell'opera, che esamina la presenza della vite nelle campagne riminesi e le testimonianze relative agli antichi vitigni del territorio. Nel caso del Sangiovese, Delucca prende in considerazione le interpretazioni che ne collocano l'origine a Santarcangelo, legandola al Monte Giove e alle grotte sotterranee della città. Il rapporto fra queste tradizioni e le fonti storiche richiede però un'attenta verifica documentaria. Fra le testimonianze esaminate dall'autore figurano anche antichi statuti e documenti notarili, attraverso i quali è possibile ricostruire la presenza di differenti varietà d'uva nel territorio riminese. Particolare attenzione è dedicata alla Ruibòla, denominazione documentata già nel Quattrocento e collegata alla storia della viticoltura locale.

La ricerca sui vini costituisce una delle quattro parti del volume. Le altre riguardano la coltivazione del grano, le tecniche agricole, il rapporto fra salari e prezzi dei cereali e la produzione vinicola medievale.

Il nuovo lavoro prosegue le indagini di Delucca sull'economia e sulla vita quotidiana del territorio riminese, condotte attraverso lo studio di statuti, contratti e documenti d'archivio.

Venerdì 23 ottobre lo storico presenterà il libro dialogando con Elisa Tosi Brandi, docente di Storia medievale all'Università di Bologna, nell'ambito della rassegna Libri da queste parti.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con Confagricoltura di Forlì-Cesena e di Rimini e con l'associazione culturale Imago Antiqua.

La presentazione avrà luogo alle ore 17.30 nella Sala della Cineteca, in via Gambalunga 27 a Rimini. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Al termine vendita del volume e firmacopie dell'autore.