Sanità, sciopero nazionale del personale il 2 ottobre
L’Ausl Romagna informa che saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali e le prestazioni non rinviabili
A cura di Grazia Antonioli
28 settembre 2026 10:54
L'Azienda USL della Romagna informa dello Sciopero Generale Nazionale per l’intera giornata del 2 ottobre 2026, di tutto il personale, indetto dall’Associazione Sindacale CSLE.
Nella giornata dello sciopero saranno assicurati i servizi pubblici essenziali attraverso l’erogazione delle prestazioni indispensabili non dilazionabili.