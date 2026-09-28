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Sanità, sciopero nazionale del personale il 2 ottobre

L’Ausl Romagna informa che saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali e le prestazioni non rinviabili

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
28 settembre 2026 10:54
Sanità, sciopero nazionale del personale il 2 ottobre -
Provincia di Rimini
Attualità
Sanità
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L'Azienda USL della Romagna informa dello Sciopero Generale Nazionale per l’intera giornata del 2 ottobre 2026, di tutto il personale, indetto dall’Associazione Sindacale CSLE.

Nella giornata dello sciopero saranno assicurati i servizi pubblici essenziali attraverso l’erogazione delle prestazioni indispensabili non dilazionabili.

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