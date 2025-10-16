Sanremo 2026: 26 Big in gara e quattro Nuove Proposte, due da “Area Sanremo”

Pubblicato online il regolamento della 76ª edizione del Festival. Tre le giurie chiamate a votare: pubblico, stampa e radio

Ventisei saranno i Big in gara al Festival di Sanremo 2026, che prenderà il via il 24 febbraio.

Nella categoria Nuove Proposte saliranno sul palco quattro artisti: due provenienti da “Area Sanremo” e due selezionati durante la finale di Sanremo Giovani, in programma il 14 dicembre su Rai 1.

Anche per questa edizione, la votazione sarà affidata a tre giurie: il televoto del pubblico, la giuria della sala stampa, tv e web, e la giuria delle radio.

Le loro preferenze avranno un peso percentuale rispettivamente del 34%, 33% e 33%.

È intanto online il regolamento ufficiale della 76ª edizione del Festival di Sanremo, che definisce modalità di voto, ammissione e criteri di partecipazione per artisti e canzoni in gara.