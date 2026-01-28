Santa Giustina, anziano investito da un'auto mentre attraversava la strada

Il 76enne è stato trasportato con urgenza in ospedale

Si è verificato questa mattina (28 gennaio) a Rimini, intorno alle ore 7:45, un incidente stradale con investimento di un pedone in via Premilcuore, nei pressi del cimitero di Santa Giustina.

Secondo una prima ricostruzione, una Volkswagen T-Roc condotta da un uomo residente a Rimini, classe 1975, stava percorrendo via Emilia in direzione Rimini–Santa Giustina. Giunto all’altezza dell’intersezione con via Premilcuore, il veicolo ha svoltato a sinistra per immettersi nella strada laterale. Durante la manovra, il conducente si è trovato improvvisamente davanti un pedone che stava attraversando la carreggiata, investendolo con la parte anteriore dell’auto. A seguito dell’urto, il pedone è stato sbalzato sul cofano del veicolo.

L’incidente è avvenuto in un tratto di strada caratterizzato dalla presenza di due attraversamenti pedonali ravvicinati, distanti tra loro circa dieci metri.

Il pedone investito, un uomo residente a Rimini nato nel 1949, ha riportato un probabile trauma cranico. Le sue condizioni sono apparse da subito meritevoli di immediato intervento sanitario.

Sul posto è intervenuta la squadra infortunistica della Polizia Locale di Rimini, che ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità. È giunta inoltre un’ambulanza del Pronto Soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini: l’uomo è stato trasportato in codice 2 al Pronto Soccorso e successivamente trasferito all’ospedale Bufalini di Cesena per ulteriori accertamenti e le cure necessarie.

Sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Locale per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.