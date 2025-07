Santa Piada, torna a Santarcangelo l'evento che celebra i sapori locali

Venerdì 27 e sabato 28 giugno cibo, musica, eventi e giochi

Venerdì 27 e sabato 28 giugno "SantaPiada" torna in centro città per animare le serate estive clementine puntando sulla forza dei Sapori di Santarcangelo.

Alle 13 ottime piadinerie che fra piazza e borgo di Santarcangelo proporranno i loro 3 gusti speciali studiati per l'occasione (anche con le proposte per Celiaci presso Cherta Zala) si affiancheranno tante esclusive novità:

innanzitutto la presenza, con un stand in Piazza Ganganelli, dell'associazione ChefToChef che racchiude il meglio della ristorazione regionale e può vantare fra le sue file personalità del calibro di Massimo Bottura; una collaborazione molto importante che rafforzerà ancor di più la qualità della Festa e della Piadina di Santarcangelo.

Ospite d'eccezione sarà inoltre Frida Vasini, la celebra Azdora, ospite fissa in Rai a fianco di Antonella Clerici, divenuta un'icona di romagnolità, e della sua tradizione gastronomica, che sarà affiancata dal Consorzio di Tutela e Promozione della Piadina Romagnola IGP.

Oltre ai classici stand della Piadina la Piazza ospiterà anche un palco con spettacoli live con musica e intrattenimento per tutti e una cover band, nella serata di sabato, che si esibirà sulle note di Ligabue, Vasco Rossi e gli 883.

Novità assoluta per l'edizione 2025 anche il Mercatino Medioevale: un tuffo nel passato con banchi storici e artigianato di qualità alla scoperta delle radici della piadina.

Grande spazio, come sempre, sarà riservato ai bambini: ai laboratori per i più piccoli (a cura del Consorzio di Tutela e Promozione della Piadina Romagnola IGP) apprezzatissimi nelle scorse edizioni, si affiancheranno i tour guidati alla scoperta di Santarcangelo e della piadina e, naturalmente, la fattoria didattica che, sempre in piazza, farà conoscere ai più piccoli gli animali da cortile che hanno accompagnato da sempre la tradizione romagnola.

A completare l'offerta di "SantaPiada" il mercatino artigianale, i gruppi musicali e l'animazione itinerante animeranno tutto il borgo di Santarcangelo.

Un'edizione di SantaPiada che sarà raccontata da un testimonial di eccezione, l'influencer riminese Federica Piersimoni e sarà documentata dalla fotografa professionista Alessia Bocchini.

Un mix di tradizione, innovazione, animazioni e sapori che attendono tutti quanti, venerdì 27 e sabato 28 giugno, a SantaPiada.