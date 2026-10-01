Sant’Agata Feltria, al Teatro Mariani va in scena “Amore… Canzoni Senza Fine”

Sabato 3 ottobre uno spettacolo dalle chanson françaises al cantautorato italiano fino alle cante romagnole, con l’ensemble La Belle Histoire

Esiste un filo invisibile che unisce le anime prima ancora che si incontrino: è il Filo Rosso del Destino. Su questa suggestiva metafora si intreccia “Amore… Canzoni Senza Fine”, uno spettacolo di straordinaria intensità emotiva che andrà in scena nello storico Teatro Mariani, autentico gioiello ligneo e patrimonio mondiale UNESCO, sabato 3 ottobre alle 21.

Attraverso un percorso in cinque capitoli, lo spettacolo trasforma il destino in musica e parole. In un susseguirsi di sfumature — dalla passione contagiosa alla nostalgia dei ricordi, fino al profondo legame con le radici della nostra terra — le grandi liriche d'amore di Pablo Neruda, Nazim Hikmet, Jacques Prévert e Nizar Qabbani si alternano ai versi indimenticabili dei poeti della Valmarecchia: Tonino Guerra, Raffaello Baldini e Nino Pedretti.

La colonna sonora della serata è un viaggio senza tempo: dai capolavori della chanson française (Edith Piaf, Charles Trenet, Yves Montand) ai classici del cantautorato e dell'interpretazione d'autore italiana (Luigi Tenco, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Mina), fino alle calde atmosfere sudamericane di Jobim, Moraes e Piazzolla, e all'omaggio viscerale alle cante romagnole di Aldo Spallicci.

Sul palco, il virtuosismo e l'esperienza dell'ensemble La Belle Histoire: un gruppo di musicisti d'eccezione, già al fianco per anni di icone della canzone d'autore come Franco Califano e Vinicio Capossela:

Luciano Titi – pianoforte a coda e fisarmonica

Franco Randi – chitarre

Mimmo Russo – contrabbasso

Stefania – canto

Con le voci recitanti di Catia Bartolotti e Giulio Bertini.