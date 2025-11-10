Sant’Agata Feltria, al Teatro Mariani va in scena “Paura ti butto via!”

Uno "spettacolo emozionale" che unisce teatro, musica e terapia per affrontare le paure quotidiane



Al Teatro Mariani di Sant’Agata Feltria la sera di venerdì 14 novembre sarà in scena lo Spettacolo Emozionale “Paura ti butto via!” con le due autrici ed interpreti: la trainer relazionale Piera Vitali e la musicista polistrumentista e terapista del suono Deborah Vico,

Reduci dai successi di Rimini (Teatro degli Atti) e Bologna (Teatro Mazzacorati), le due performer saranno affiancate sul palco dall'attrice Annalisa Galvagni che interpreterà quattro storie vere. Voce del celebre doppiatore Mario Cordova, regia di Cinzia Bomoll.

“Paura ti butto via!” è molto più di uno spettacolo: è un “pronto soccorso emotivo” per le ansie e paure quotidiane, è un momento emozionale e formativo che, attraverso storie di vita reale e strumenti concreti, guida il pubblico a trasformare le proprie paure in risorse di consapevolezza, forza e cambiamento.

Ispirato all’omonimo libro di Piera Vitali (Minerva Edizioni) che ripercorre vite e testimonianze delle decine e decine di persone tornate al benessere psicofisico guidate dal suo metodo originale della Autodifesa Emotiva, questo spettacolo ha una formula in grado di unire teatro, musica, terapia e rinascita, coinvolgendo il pubblico su nuovi livelli di percezione e autoconsapevolezza, sulle note vibranti del pianoforte, del sax e dell’handpan accordati a 432 Hz suonati dal vivo da Deborah Vico, guida sonora del cambiamento.

L'evento inizia alle 21.00. Ingresso gratuito (info 334 5792176).