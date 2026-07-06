Sant’Agata Feltria, in Piazza Garibaldi la consegna di un nuovo defibrillatore donato dalla Croce Verde

Il nuovo dispositivo sarà installato in sostituzione del precedente defibrillatore

Giovedì 9 luglio 2026, alle ore 10.30, in Piazza Garibaldi a Sant’Agata Feltria, si terrà la cerimonia di consegna del nuovo defibrillatore donato dalla Croce Verde Novafeltria.

Il nuovo dispositivo sarà installato in sostituzione del precedente defibrillatore, ormai non più adeguato agli standard attuali e per il quale non risultavano più facilmente reperibili le piastre di ricambio compatibili. La donazione consentirà quindi di garantire alla cittadinanza uno strumento moderno, efficiente e pienamente operativo, collocato in un punto centrale e facilmente accessibile del paese.

L’iniziativa rappresenta un importante segno di attenzione verso la salute, la prevenzione e la sicurezza di cittadini, visitatori e dell’intera comunità santagatese.

L’Amministrazione Comunale desidera esprimere il più sincero ringraziamento alla Croce Verde Novafeltria per la generosità dimostrata e per il costante impegno a favore del territorio.

La presenza di un defibrillatore aggiornato e disponibile in un punto strategico del paese costituisce un presidio prezioso, capace di fare la differenza nei momenti in cui ogni secondo conta.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento significativo, simbolo di collaborazione, solidarietà e responsabilità condivisa.