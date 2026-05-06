Sant’Agata Feltria: sabato 9 maggio la “Camminata all’alba” per la salute mentale

Ritrovo alle 04:30 in Piazza Garibaldi, partenza alle 05:00 per una camminata di 5 km dall’oscurità alla luce, in un’atmosfera suggestiva

Sabato 9 maggio Sant’Agata Feltria ospiterà un’iniziativa speciale dedicata alla sensibilizzazione sulla salute mentale: la Camminata all’alba – Dall’oscurità alla luce. Un appuntamento aperto a tutti, pensato come momento di condivisione, vicinanza e speranza. Il ritrovo è fissato alle ore 04:30 in Piazza Garibaldi, con partenza prevista alle 05:00. Il percorso, della lunghezza di circa 5 chilometri, accompagnerà i partecipanti nel passaggio simbolico dalla notte al giorno, in un’atmosfera silenziosa e suggestiva.

Il significato dell’evento è racchiuso nel suo stesso messaggio: “Nessuno è solo”. Camminare insieme, dal buio alla luce, rappresenta un gesto concreto di solidarietà verso chi affronta difficoltà legate alla salute mentale o verso chi ha vissuto la perdita di persone care a causa del suicidio. Un’esperienza collettiva che vuole abbattere il silenzio e costruire una comunità più attenta e presente. La partecipazione è gratuita e gli organizzatori consigliano di indossare una maglietta gialla, colore simbolo di luce, energia e speranza.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto del movimento internazionale “Darkness Into Light”, nato nel 2009 a Dublino, in Irlanda, con poche centinaia di partecipanti. Oggi è diventato un evento globale, capace di coinvolgere migliaia di persone in tutto il mondo, trasformandosi in un potente momento di unione e consapevolezza. A Sant’Agata Feltria, questa camminata rappresenta un’occasione per ritrovarsi, condividere un percorso e lanciare un messaggio forte: insieme, anche nei momenti più difficili, è possibile trovare la luce.