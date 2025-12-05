Sant'Agata Feltria, secondo appuntamento con il Paese del Natale: oltre 100 espositori e nuove attrazioni

Una giornata animata dalla Heart of Italy Pipe Band, dagli Zampognari di Natale e dal nuovo Villaggio degli Alpaca

Giunta alla 29ª edizione, Il Paese del Natale conferma Sant’Agata Feltria come uno dei mercatini natalizi più affascinanti e partecipati del Centro Italia. Un evento gratuito e diffuso che richiama ogni anno migliaia di visitatori, immersi in scenografie luminose, spettacoli e un ricchissimo mercatino con oltre 100 espositori da tutta Italia.

L’edizione 2025 prosegue con altre tre giornate – 7, 8 e 14 dicembre – lungo un percorso che attraversa il centro storico e conduce alla Rocca Fregoso. Tra le novità più apprezzate dai bambini c’è il Villaggio degli Alpaca, allestito accanto alla Casa di Babbo Natale.



Il viaggio nella tradizione continua con il grande circuito dei presepi: dalla chiesa di San Girolamo alla sala consiliare, dai presepi delle clarisse alla Collegiata, fino all’imponente presepe di sabbia ai piedi della Rocca. Nuova per questa edizione è la mostra di presepi e diorami di Angelo Giuliani e Dario Tizzi, ospitata sopra il Teatro Mariani. Confermato anche il biglietto unico da 6 euro che permette di visitare la Rocca delle Fiabe e l’esposizione interna alla Rocca Fregoso.



Molto seguiti i laboratori dedicati al saper fare: lavorazione del legno con Angelo Feduzzi, ferro battuto con Elio Bonafin, ceramica e legno con Fata Boschetta ed Elfo Sara, che guidano i bambini nella creazione di piccole decorazioni natalizie. In “Piazza dei Bambini”, Fata Boschetta leggerà favole mattina e pomeriggio, trasformando l’area in uno spazio magico.



A colorare la seconda giornata (domenica 7 dicembre) intervengono la Casa di Ghiaccio della Regina delle Nevi, la Natività a grandezza naturale, le cornamuse itineranti (i dodici elementi della Heart of Italy Pipe Band che si esibiscono con cornamuse tradizionali, anche lunedì 8 dicembre) e gli Zampognari di Natale, capaci di ricreare le atmosfere musicali della tradizione. La doppia “Discesa dell’Angelo” dalla torre civica (alle 12.30 e alle 17.30, a cura del Gruppo Grotte Pipistrelli CAI sezione di Terni) sarà seguita dalla suggestiva Annunciazione sotto il portico del Teatro Mariani, accompagnata da cori e proiezioni video dedicate al “dietro le quinte” del Paese del Natale. La giornata si concluderà con lo spettacolo pirotecnico delle 18 circa.



Il Villaggio di Natale rimane la meta preferita dalle famiglie: nella Casa di Babbo Natale, Santa Claus e il suo segretario Elfo Lillo accolgono i bambini e raccolgono le loro letterine dalle 10 alle 18, mentre Natalina offre cioccolata calda, biscotti e le letterine da compilare.



Il percorso gastronomico “I piatti dell’Avvento” accompagna i visitatori alla scoperta dei sapori del territorio, mentre nella Mangiatoia – lo stand coperto e riscaldato della Pro Loco – tornano i menù “Il Bue” e “L’Asinello”, apprezzatissimi nelle prime giornate.

La seconda giornata si chiude in bellezza con il concerto al Teatro Mariani (ore 21) dell’Heart of Italy Pipe Band, dodici elementi che si esibiscono in “Cornamuse in Montefeltro”.



“Questa edizione dimostra ancora una volta la forza della nostra comunità – afferma Stefano Lidoni, presidente della Pro Loco – Ogni angolo del Paese del Natale è frutto dell’impegno di volontari, famiglie e associazioni che lavorano tutto l’anno per regalare ai visitatori un’esperienza autentica e gioiosa”.