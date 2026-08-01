Santagatese, operazione rilancio in Terza: obiettivo playoff

Tra i volti nuovi Federico Baldinini, Lorenzo Fraboni e Tommaso Raffelli

Dopo una stagione costellata di difficoltà, la Santagatese è ai nastri di partenza della Terza Categoria con l'intento di risalire le posizioni e di lottare per i playoff. Sulla panchina c'è una bandiera giallorossa, Alessandro "Elleri" Cappelli, lunga militanza da libero, ora tecnico di una squadra fortemente rinnovata, con 17 volti nuovi. Ai vertici della società c'è ora Marco Ronconi, neo presidente, mentre Davide Calbucci ricopre il ruolo di ds. In prima linea i dirigenti Andrea Sartini e Massimiliano Franciosi. La bandiera della squadra è il difensore veterano Marco Urbini, capitano, classe 1979. Ha nove anni in meno di lui il portiere Santiago Picutti, cresciuto nelle giovanili del Novafeltria, per tante stagioni l'estremo difensore giallorosso. Tra i volti nuovi ci sono altri tre ex Novafeltria, che hanno partecipato alle fasi iniziali della "rinascita" culminata con i prestigiosi risultati conseguiti in Promozione: i centrocampisti Lorenzo Fraboni e Federico Baldinini, l'attaccante Tommaso Raffelli. Da Perticara, per la prima linea, è arrivato Daniele Cerioni, mentre dalla Sarsinate sono stati ingaggiati il difensore Fabiani e il centrocampista Grigoriu.

La rosa della Santagatese

Portieri: Santiago Picutti (confermato), Tommaso Galli (nuovo, Atletico Marecchia).

Difensori: Martino Sartini (conf.), Francesco Gabrielli (conf.), Mauro Urbini (conf.), Andrea Vicini (conf.), Luca Fattori (conf.), Martino Narducci (conf.), Sette Sokhana (nuovo), Alessandro Fabrizi (conf.), Nicola Fabiani (nuovo, Sarsinate), Cherno Sonko (nuovo, inattivo).

Centrocampisti: Lorenzo Fraboni (nuovo, Montecopiolo), Federico Baldinini (nuovo, Montecopiolo), Michele Specchio (nuovo, inattivo), Manuel Gabrielli (conf.), Edoardo Grigoriu (nuovo, Sarsinate), Alessandro Franciosi (conf.), Andrea Ricci (nuovo, inattivo), Nikiema Ignace (nuovo), Edmond Gouba (nuovo), Rosiu Alin Mihaita (conf.), Abdul Aziz Dabre (nuovo), Marc Alexandre Gouba (nuovo).

Attaccanti: Tommaso Raffelli (nuovo, Piandimeleto), Daniele Cerioni (nuovo, Perticara), Simone Migliore (conf.), Alex Picutti (conf.), Edoardo Ciccioni (conf.), Amadeo Ciardi (nuovo, inattivo).