Sant’Andrea in Besanigo, il Sindaco incontra i cittadini: in arrivo parco rinnovato, pista ciclopedonale e nuovi asfalti

Ugolini e la Giunta illustrano gli interventi di riqualificazione urbana, mobilità sostenibile e verde pubblico

Grande partecipazione all’incontro tra il Sindaco Gianluca Ugolini, la Giunta comunale e i residenti di Sant’Andrea in Besanigo. Durante la serata sono stati presentati i principali interventi in programma per la frazione, a partire dal secondo tratto della pista ciclopedonale e dalla riqualificazione del Parco Bellini, fino alla manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi.

Il nuovo Parco Bellini, con un investimento di 175.000 euro, sarà completamente rinnovato per offrire aree dedicate allo sport, alla socializzazione e alla natura, mantenendo l’area giochi e quella per cani. Verranno piantati nuovi alberi e arbusti, installate attrezzature per il fitness e creati spazi di aggregazione collegati da percorsi pedonali.

Prosegue anche il progetto di mobilità sostenibile con il completamento della pista ciclopedonale: un tracciato sicuro che collegherà la frazione con Riccione, migliorando l’accessibilità e riducendo il traffico su via Colombarina. L’opera è finanziata per oltre 500.000 euro, con lavori previsti entro l’autunno.

Annunciati infine nuovi interventi su asfaltature, pubblica illuminazione, efficientamento energetico e potenziamento del verde urbano, con piantumazioni già avviate lungo il primo tratto di ciclabile e in varie aree pubbliche.

“Dall’ascolto dei cittadini nascono progetti concreti per migliorare la qualità della vita – hanno dichiarato il Sindaco Ugolini e l’Assessore Roberto Bianchi –. Sant’Andrea in Besanigo è al centro di un piano di riqualificazione che porterà benefici reali a tutta la comunità.”