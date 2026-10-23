STRADA AL BUIO Sant'Andrea in Besanigo: via Toscanini al buio da 3 mesi. La segnalazione

L’illuminazione pubblica è fuori uso dopo un guasto ai cavi durante i lavori per la fibra

Buio pesto in via A. Toscanini, zona S. A. Besanigo, dove l’illuminazione pubblica è spenta da diverso tempo. La segnalazione è arrivata alla nostra redazione. "I cittadini sono costretti a dotarsi di mezzi di fortuna (torcia dei telefonini) per non inciampare durante una passeggiata o per fare rientro a casa" scrive il nostro lettore "Il guasto pare sia stato causato dal danneggiamento di alcuni cavi elettrici interrati durante i lavori in corso per la fibra". I cittadini lamentano le difficoltà di spostarsi senza rischiare di inciampare o cadere. "Il problema si presenta quotidianamente ormai da 3 mesi, senza che le segnalazioni effettuate dai cittadini (che hanno utilizzato il numero indicato dal Comune) abbiano ottenuto risultati. Ad oggi la situazione non è stata risolta. Resta da capire se l’intervento sia già in programma. Nel frattempo, in seguito al perdurare dell’inconveniente, i cittadini residenti chiedono al Sindaco chiarezza e risposte sui tempi necessari per risolvere il problema: riportare la luce in via A. Toscanini."