Sant'Angelo di Gatteo: domenica 31 agosto la Strapazeda fa 40 e assegna i titoli regionali

Sant’Angelo di Gatteo si prepara a festeggiare i quarant’anni della Strapazeda, la classica corsa podistica di 10 km che dal 1984 anima le strade del paese. L’edizione 2025, presentata ufficialmente alla stampa, segna un ritorno alle origini: ritrovo al campo sportivo di fronte alla Chiesa di Sant’Angelo e percorso certificato Fidal, che ripercorre i luoghi delle prime edizioni con partenza da via Allende, tra le immagini dedicate al Maestro Secondo Casadei.

Il tracciato, veloce e lineare, porterà gli atleti dal centro verso il mare lungo il torrente Rigossa, fino al rientro costeggiando il fiume Rubicone. Oltre al valore celebrativo, la Strapazeda 2025 avrà anche una forte valenza agonistica: assegnerà infatti i titoli regionali Assoluti e di Categoria, richiamando i migliori runner dell’Emilia-Romagna.

Per l’occasione è stata realizzata una medaglia commemorativa a forma di “40”, con i simboli della Chiesa di Sant’Angelo e del monumento a Secondo Casadei, a testimonianza del legame tra sport, musica e comunità. Tutti i servizi saranno concentrati nel campo sportivo, mentre accanto alla competizione agonistica resterà spazio per i non competitivi, con percorsi di 10 km e 3 km dedicati a famiglie e appassionati.

“Questa edizione rappresenta la sintesi di quarant’anni di passione, rinnovamento e attenzione ai dettagli” – sottolineano gli organizzatori – “un evento che unisce la festa della comunità al prestigio sportivo”.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.atleticasidermecvitali.it

e sulla pagina Facebook Strapazeda.