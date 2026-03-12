Santarcangelo: 20enne rapina e picchia l’ex fidanzata
L’aggressione è avvenuta a Santarcangelo di Romagna, il giovane ha colpito la vittima e le ha strappato il cellulare prima di essere intercettato dai Carabinieri
I Carabinieri di Rimini hanno arrestato un 20enne del posto, ritenuto responsabile di una rapina ai danni della propria ex fidanzata, violando il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico emesso dall'Autorità Giudiziaria.
L’episodio si è verificato la scorsa notte a Santarcangelo di Romagna, intorno alla mezzanotte, quando la vittima si trovava all’esterno di un locale del centro per festeggiare il compleanno di un’amica. Secondo la ricostruzione dei militari, il giovane avrebbe avvicinato la donna con fare minaccioso, insultandola davanti ai presenti, per poi stringerla a sé mentre riprendeva la scena con il proprio cellulare.
Nel tentativo di difendersi e documentare l’accaduto, la donna è stata colpita più volte al viso e strattonata, mentre il 20enne le strappava il telefono, fuggendo poi a piedi.
Grazie al coordinamento tra Centrale Operativa e pattuglie sul territorio, i Carabinieri hanno intercettato il giovane in una strada vicina, recuperando lo smartphone che è stato restituito alla vittima.
Le indagini hanno confermato che l’arrestato era già destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla donna, con prescrizione di mantenere una distanza di almeno 500 metri, misura violata durante l’aggressione.
Dopo le formalità di rito, il 20enne è stato dichiarato in stato di arresto e portato presso la Casa Circondariale di Rimini, a disposizione della Procura della Repubblica.