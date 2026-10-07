Santarcangelo, 25 nuove telecamere per la sicurezza: il sistema pronto a entrare in funzione

Cinque impianti già installati in altrettante aree del capoluogo. Le immagini saranno presto a disposizione della Polizia Locale e delle Forze dell’ordine

È tutto pronto per la piena operatività del nuovo impianto di videosorveglianza cittadino che, concluse le ultime procedure burocratiche, entrerà ufficialmente in funzione dalle prossime settimane con 25 telecamere che si aggiungeranno alla rete dei circuiti di sicurezza urbana già esistenti.

Il sistema è infatti già stato installato, perfezionato e collaudato dall’azienda Record srl, leader nel settore degli impianti tecnologici e dei sistemi di sicurezza: proprio ieri (martedì 6 ottobre) il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore alla Sicurezza Luca Paganelli si sono recati nella sede dell’azienda per un incontro in vista della messa in funzione definitiva dell’impianto. Dal momento che le telecamere sono già accese, dopo una prima presentazione dell’azienda – che vanta una solida e duratura esperienza nel campo della geolocalizzazione e della sicurezza e conta numerose collaborazioni e servizi anche per le Amministrazioni pubbliche – i referenti hanno condotto sindaco e assessore nella centrale operativa, che monitora allarmi e dispositivi con personale qualificato.

Nella sala operativa, sindaco Sacchetti e assessore Paganelli hanno quindi potuto visionare in diretta i filmati delle telecamere posizionate nelle 5 aree del Capoluogo, che presto saranno a disposizione anche di Polizia locale e Forze dell’ordine.

“Siamo felici di poter collaborare con un’azienda di livello internazionale che ha radici a Santarcangelo, da oltre 25 anni lavora nel settore della sicurezza e che con grande generosità si è messa a disposizione dell’Amministrazione con la sua grandissima professionalità e attrezzature di livello – dichiarano il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore Luca Paganelli – Record ci offre piena garanzia di serietà e affidabilità, senza tralasciare la vicinanza con la città di cui fa parte, elemento che sotto il profilo del presidio del territorio diventa particolarmente importante”.

Sono cinque gli impianti già installati sui pali della pubblica illuminazione, ciascuno con cinque telecamere, sensori fisici (con una copertura panoramica di 270 o 360 gradi) con alte prestazioni di rilevazione, osservazione, riconoscimento e identificazione, nonché moduli integrati con grandangolo e zoom per l’identificazione fino a oltre 100 metri e le funzionalità di intelligenza artificiale che permettono il rilevamento di persone, veicoli e movimenti anomali. Il trasporto dei flussi avviene tramite collegamenti radio professionali dedicati, protetti e con cifrature dei dati.

Tre impianti sono installati rispettivamente in via Sancisi (di fronte al parcheggio Marconi), nelle piazze Ganganelli e Marini e monitorano l’area a 360 gradi, mentre gli altri due, con una visuale a 270 gradi, sono stati installati all’incrocio tra le vie Montevecchi e Andrea Costa e nel Combarbio.