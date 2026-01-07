Santarcangelo, 8 studenti su 10 presenti a scuola dopo la neve

L'amministrazione comunale: "Nessuna segnalazione di particolari problemi al trasporto scolastico"

La decisione dell'amministrazione comunale di Santarcangelo di non chiudere le scuole oggi (mercoledì 7 gennaio), dopo la nevicata che ha interessato tutto il territorio riminese, compresa la città clementina, aveva generato un po' di malumore sui social. Sui banchi di scuola, riferisce l'amministrazione comunale, è tornato circa l'80% degli studenti. Nessuna segnalazione di particolari problemi al trasporto scolastico, riferisce l'amministrazione comunale, mentre l’unica criticità è stata registrata alla scuola dell’infanzia “Flora”: un’infiltrazione d’acqua che ha visto i tecnici comunali e di Anthea effettuare un immediato sopralluogo. L’area interessata, quella sotto la cupola, è stata delimitata e interdetta al passaggio in attesa dell’intervento di ripristino che sarà eseguito non appena le condizioni climatiche e logistiche lo consentiranno.

Prosegue nel frattempo l’attività dei mezzi spazzaneve e spargisale su tutto il territorio comunale. Si raccomanda comunque la massima prudenza nella circolazione stradale, in particolare nelle ore notturne, quando sono previste temperature ben sotto lo zero e formazione di ghiaccio sulle strade.

"Un ringraziamento particolare ai volontari della Protezione Civile per l’impegno incessante e ai diversi cittadini che stanno collaborando alle operazioni di pulizia", evidenzia l'amministrazione comunale.