Santarcangelo, a San Bartolo torna la convivialità con le "Ligaze nelle frazioni"

Venerdì 17 luglio cena condivisa davanti al Centro civico

Proseguono le "Ligaze nelle frazioni" a Santarcangelo. Dopo la tappa di Ciola Stradone e San Vito, è ora il turno di San Bartolo con la serata di convivialità e condivisione. L’appuntamento è per venerdì 17 luglio 2026 alle ore 20:00 davanti al Centro civico di San Bartolo. Come da tradizione, ognuno porta con sé qualcosa da mangiare e lo mette in comune, trasformando la cena in un momento di scambio genuino e amicizia.

La Pro loco invita tutti i soci, gli amici e i residenti della frazione (e non solo) a partecipare numerosi e ad allestire la propria tavolata in pieno stile romagnolo. A disposizione i tavoli dove poter portare e condividere cibi e bevande. La serata è promossa dalla Pro Loco di Santarcangelo, in collaborazione con Men on the Moon e con il patrocinio del Comune di Santarcangelo.