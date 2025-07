Santarcangelo accende i motori: torna il weekend dedicato alle auto storiche e da corsa

Venerdì 1 e sabato 2 agosto, torna l'evento per gli amanti del rally e delle auto storiche

Durante il primo weekend di agosto, a Santarcangelo torna l'evento dedicato alle auto sportive, storiche e da competizione.

Per tutti gli amanti del rally e delle auto, venerdì 1 e sabato 2 agosto, fra artigianato e buona cucina tornano, ad arricchire le due serate, le tante vetture della Scuderia HF: vetture preparate per i rally, gli slalom, velocità in salita e pista. Ci saranno anche le vetture sportive storiche e Supercar, in mostra tanti modelli difficilmente visibili su strada.

L'evento, organizzato da Città Viva, si terrà tra Piazza Ganganelli e le vie del centro. Ogni serata saranno accolte un massimo di 25 vetture, la partecipazione sarà gratuita ed i conduttori riceveranno un gustoso omaggio gastronomico.