Santarcangelo accende l’estate: 100 eventi, 27 rassegne e una nuova arena cinematografica

83 giornate di appuntamenti tra cultura, tradizioni e convivialità

Con oltre cento eventi distribuiti su 83 giornate, 27 rassegne e cicli di eventi quella in arrivo a Santarcangelo si preannuncia un’estate ricca di appuntamenti tra musica, teatro, cinema, letteratura, enogastronomia, storia, tradizioni, convivialità.

Al centro della rassegna ci sarà la cultura, che ormai contraddistingue le proposte estive di Santarcangelo: in particolare quest’anno, gli eventi estivi prendono forma a partire dal Meet e dalla storia del manifesto che darà identità a tutto il calendario. 53 ragazzi e ragazze dell’istituto Einaudi-Molari apriranno infatti la nuova stagione di eventi con uno speciale progetto che ha visto la collaborazione tra FoCuS e l’istituto scolastico di Rimini per la realizzazione dell’invito all’estate santarcangiolese.

Un’estate che si apre dunque nel segno del colore e della freschezza, rappresentata da un semplice fiore di campo disegnato da Alessia Rezzuti, immagine risultata vincitrice del concorso di idee, che introduce il vero protagonista di questo racconto: il giardino del Met, ribattezzato Meet dalla parola inglese che significa incontro, proprio per sottolineare la sua funzione all’interno della comunità.

Il calendario degli eventi estivi conferma come il cortile del museo continui infatti ad affermare il suo ruolo di spazio culturale, in alternanza e dialogo con gli altri spazi pubblici della comunità santarcangiolese, a partire dal centro commerciale naturale per arrivare fino alle piazze delle frazioni. Da giugno a settembre al Meet si alterneranno appuntamenti classici come la festa del grano – che aprirà formalmente il calendario eventi – quella della Vendemmia e il festival dei burattini, a fianco di importanti rassegne che negli ultimi anni hanno trovato casa al museo Etnografico come il festival We Reading e, da quest’anno, il Nòt film fest. E proprio l’appuntamento con il cinema indipendente incarna la vera novità del 2026: l’arena cinematografica. Assente da Santarcangelo da diversi anni, verrà realizzata una struttura per le proiezioni che riporterà la magia del cinema al Meet. Una novità che rinsalda lo stretto legame tra Meet e istituti culturali, in particolare in questo caso con C’entro Supercinema, che gestirà l’arena e porterà nel giardino del museo anche la nuova rassegna musicale SuperSonico, che in pochi mesi sta già riscuotendo un grande successo di pubblico. A fare da corollario al programma culturale del Meet ci sono, come ogni anno, gli appuntamenti di Frazioncine con il cinema del Cinéma du Désert, i burattini e le Ligaza organizzate dalla Pro loco di Santarcangelo.

Ma l’estate non si esaurisce tra museo Etnografico e frazioni. Il centro storico mantiene la sua attrattività irresistibile, grazie all’animazione di Pro loco Santarcangelo e Città Viva, oltre al consueto appuntamento con Santarcangelo dei teatri. Mentre fervono i preparativi per la 56esima edizione di una delle rassegne di teatro contemporaneo più importanti e seguite sulla scena europea e internazionale, le associazioni del territorio hanno costruito un calendario di proposte, confermando e rilanciando gli eventi più attesi dall’estate santarcangiolese: da Santa Piada a Calici Santarcangelo, dai tour medievali ai mercatini degli artigiani e del vintage, dalle Shopping night alle Notti della Luna.

Nella “città per tutte le stagioni”, si apre una stagione estiva da condividere all’insegna della cultura e delle tradizioni, ma anche della spensieratezza e della convivialità: “Sarà quasi una città per tutti i giorni – ha commentato il sindaco Filippo Sacchetti – dal momento che il calendario delle iniziative è talmente ricco che in nei due mesi di luglio e agosto ci sono solo due giorni senza eventi”.

“Oltre che notevole, il calendario degli eventi estivi conferma il ruolo del Meet, il giardino del museo etnografico, come punto di riferimento delle proposte culturali di Santarcangelo per la stagione alle porte – ha concluso il sindaco Sacchetti – con importanti conferme e grandi novità, prima fra tutte l’Arena del C’Entro Supercinema, SuperSonico e il Nòt film fest”.