Santarcangelo accoglie oltre 4000 ragazzi per la Via Crucis: come cambia la viabilità

Il Campo della Fiera ospiterà la partenza della Via Crucis di Gioventù Studentesca

Venerdì 3 aprile oltre 4mila ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia arriveranno a Santarcangelo per partecipare alla Via Crucis di Gioventù studentesca: per consentire la manifestazione, sono previste modifiche alla viabilità.

Dalla Fiera di Rimini – dove dal 2 al 4 aprile svolgeranno i loro annuali esercizi spirituali – i ragazzi e le ragazze arriveranno con circa 80 pullman nel piazzale Augusto Campana, riservato esclusivamente ai mezzi di Gioventù Studentesca dalle ore 12 alle 19 circa, nel caso l’area di sosta non fosse sufficiente, i pullman potranno parcheggiare anche presso lo stadio Mazzola in via Trasversale Marecchia.

Dall’area di sosta, ragazzi e ragazze si dirigeranno verso il parco del Campo della Fiera, vero e proprio punto di partenza della Via Crucis. Il corteo percorrerà via De Bosis, via Battisti, via Saffi svoltando poi a sinistra in piazza Balacchi e in via Pio Massani. Proseguendo nelle vie Massani, Beato Malatesta e Cappuccini, i partecipanti entreranno nel parco Baden Powell – dove sosteranno per circa un’ora – per poi riuscire nuovamente da via Cappuccini. Da lì si immetteranno in via Cupa verso viale Marini per poi rientrare al Campo della Fiera.

Per consentire l’arrivo e il parcheggio dei pullman nonché lo svolgimento della processione religiosa, a partire dalle ore 13,30 fino alle ore 19,30 circa, in viale Marini non sarà possibile sostare né transitare, fatta eccezione per residenti, mezzi di soccorso e organizzatori. Anche le altre strade interessate dalla manifestazione subiranno alcune modifiche alla circolazione, per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo: sarà infatti vietato il transito in via De Bosis dalle 14,30 alle 18, nelle vie Battisti, Massani, Malatesta e in piazza Balacchi dalle 15 alle 18 e nelle vie Cupa, Cappuccini, Pozzo lungo nonché al parcheggio Cappuccini dalle ore 15 alle 18.

I varchi di apertura e chiusura saranno presidiati dal personale addetto alla sicurezza incaricato dagli organizzatori o, nelle intersezioni e vie più sensibili, direttamente dalla Polizia locale della bassa Valmarecchia.