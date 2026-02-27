Santarcangelo accoglie una figura culto della scena folk alternativa Usa: Micah P. Hinson

Venerdì 6 marzo il concerto insieme ad Alessandro Asso Stefana e Paolo Mongardi per la rassegna Supersonico

Micah P. Hinson, il cantautore-chitarrista cresciuto tra Texas e Tennessee, una delle figure di culto della scena folk alternativa Made in Usa, farà tappa al Supercinema per la rassegna Supersonico alle ore 21 di venerdì 6 marzo.

Santarcangelo entra dunque tra le importanti venue europee scelte per la presentazione dal vivo del nuovo disco nell’ambito della tournée The Tomorrow Man Tour 2025. Sul palco del Supercinema sarà accompagnato da due fuoriclasse della musica italiana, Alessandro “Asso” Stefana (storico collaboratore di Vinicio Capossela) alle chitarre e da Paolo Mongardi degli Zu alla batteria, musicisti dalla tecnica solida e dall’approccio musicale molto poliedrico.

Artista carismatico e fuori da ogni schema con una voce che sembra venire dal profondo del tempo e con una biografia dall’aura di poeta maledetto, Micah P. Hinson approda quindi per la prima volta a Santarcangelo per lasciare un segno indelebile con il suo songwriting di stampo americano erede del lascito che ha raccolto negli anni Novanta diventando cantante di culto per gli appassionati di Americana, di folk e di blues.

I biglietti sono disponibili in prevendita sul sito di C'entro Supercinema attraverso la piattaforma Webtic.it ad un prezzo di 20 euro.

Il prossimo appuntamento di Supersonico è in programma venerdì 17 aprile Paolo Spaccamonti (chitarra, Synth) e Ramon Moro (tromba, flicorno) si esibiranno nella sonorizzazione dal vivo del film horror “Vampyr”, diretto da Carl Teodor Dreyer nel 1932.

SuperSonico è una nuova rassegna firmata C’entro Supercinema di Santarcangelo e Focus, pensata come uno spazio di incontro tra musica, poesia e arte visiva a cavallo tra Supercinema e MEET – il cortile del Museo Etnografico, che da diverse stagioni ospita gran parte degli eventi culturali estivi della città.