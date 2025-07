Santarcangelo, al torneo di basket c'è anche Coldiretti con la sua petizione contro il cibo "falso"

In occasione del Santa Street, dal 20 al 22 giugno, banchetto di Coldiretti per promuovere la petizione con una proposta di legge "Stop cibo falso, l'origine in etichetta"

In occasione del torneo di basket 3x3 Santa Street, che si terrà a Santarcangelo di Romagna dal 20 al 22 giugno, Coldiretti Rimini sarà presente con un proprio punto informativo per promuovere la proposta di legge europea “Stop cibo falso – l’origine in etichetta”, una battaglia di civiltà a tutela della trasparenza, della salute dei cittadini e della qualità del Made in Italy agroalimentare che Coldiretti porta avanti in tutto il territorio nazionale con impegno e passione.



"Portare la nostra iniziativa in un contesto dinamico e partecipato come il torneo Santa Street- evidenzia Guido Cardeĺli Masini Palazzi, Presidente di Coldiretti Rimini - è una scelta strategica: vogliamo parlare ai giovani, alle famiglie, agli sportivi, a tutti i cittadini che hanno a cuore ciò che mettono nel piatto. Firmare questa petizione significa chiedere regole chiare e trasparenti, per sapere da dove provengono gli alimenti che acquistiamo ogni giorno".



"La nostra presenza a Santarcangelo - aggiunge Alessandro Corsini, Direttore di Coldiretti Rimini - è anche un modo per costruire consapevolezza e dialogo con il territorio. Il punto raccolta firme sarà attivo per tutte e tre le giornate del torneo e sarà gestito componenti di Coldiretti Giovani Impresa interprovinciale Forlì-Cesena Rimini, Donne Coldiretti Interprovinciale Forlì-Cesena Rimini, Senior Coldiretti Rimini e volontari di Campagna Amica Rimini: un’occasione per informarsi e contribuire concretamente a una causa di interesse pubblico".



"L’origine obbligatoria in etichetta - conclude Giorgio Ricci, vicedirettore di Coldiretti Rimini - un diritto per i consumatori e una garanzia per gli agricoltori. In un’Europa dove spesso prevalgono logiche opache di mercato, è fondamentale alzare la voce e pretendere trasparenza. Invitiamo tutti a venire al nostro stand, conoscere meglio la proposta di legge e dare forza a questa battaglia firmando la petizione".