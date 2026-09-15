Santarcangelo, al via il nuovo anno scolastico: quasi 2.900 tra bambini e ragazzi

Azzerate le liste d’attesa dei nidi comunali, 120 gli alunni con disabilità certificata

Sono 2.889 i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che hanno iniziato l’anno scolastico ed educativo 2026/2027.

I primi a prendere avvio, già dalle scorse settimane, sono stati i nidi d’infanzia con 114 bambini e bambine dai 9 ai 33 mesi accolti nelle due strutture comunali (Mongolfiera e Rosaspina), a cui si aggiungono anche 14 con posto convenzionato al nido privato Pian dei Giullari, due in più rispetto allo scorso anno. Per l’anno educativo 2026/2027 l’Amministrazione comunale ha dunque azzerato la graduatoria dei residenti e, grazie a uno stanziamento ulteriore di 25mila euro ha aumentato il numero di educatrici e accolto tutte le richieste di tempo pieno. Il servizio di pre scuola, infine, è attivo e gratuito per tutti a partire dalle 7,45.

Sono invece 460 le alunne e gli alunni iscritti alle sette scuole dell’infanzia statali e 926 quelli delle sei primarie presenti nel territorio comunale. Le due sedi delle scuole medie ospita quest’anno 727 ragazze e ragazzi, mentre l’istituto superiore Einaudi-Molari conta 648 studenti iscritti nella sede di Santarcangelo.

Ancora in aumento gli alunni con disabilità certificata che frequenteranno gli istituti nell’anno scolastico 2026/2027 – 120 rispetto ai 115 dello scorso anno – mentre sono 132 in totale gli alunni iscritti al trasporto scolastico, che quest’anno vedrà riconfermata anche la linea K in accordo con il Comune di Rimini, e 101 le richieste di utilizzo del servizio pre/post scuola. Quasi 800, infine, le bambine e i bambini che usufruiranno del servizio mensa scolastica, affidato a Camst.

In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, questa mattina il sindaco Filippo Sacchetti, insieme alla dirigente scolastica Giovanna Frisoni, ha portato i saluti agli alunni e alle alunne della scuola media Franchini che quest’anno ha iniziato le lezioni con una veste rinnovata grazie a numerosi murales di Burla nelle aule e negli spazi comuni. L’assessore alle Istituzioni scolastiche Luca Paganelli ha invece portato i saluti dell’Amministrazione comunale ai bambini e alle bambine della scuola primaria Pascucci, insieme alla dirigente scolastica del primo circolo Maria Luisa Romano, e Fratelli Cervi.

“La scuola è uno dei pilastri della nostra comunità – dichiarano il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore alle Istituzioni scolastiche Luca Paganelli – per questa ragione negli ultimi anni abbiamo investito risorse per migliorare sia i servizi che gli spazi”.

“Quasi due milioni di euro, ad esempio, ogni anno scolastico finanziano personale, attività e servizi come mensa e trasporto – proseguono il sindaco Sacchetti e l’assessore Paganelli – tra i risultati più evidenti, l’azzeramento delle liste di attesa ai nidi e il tempo pieno alla scuola intercomunale di Camerano. Da inizio mandato abbiamo portato avanti e concluso gli interventi alla scuola Saffi, per un investimento complessivo di quasi 3 milioni di euro, recentemente abbiamo dato avvio all’iter per la manutenzione straordinaria della palestra e altri interventi alla Franchini, mentre proseguiranno nei prossimi anni gli investimenti per rinnovare gli spazi esterni delle scuole”.