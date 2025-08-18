Santarcangelo: al via la Festa dell'Unità più grande della provincia

Dal 22 al 31 agosto incontri: dieci giorni di politica, musica e convivialità

Dopo l’anteprima di Canonica con il Burraco Solidale, che ha permesso di raccogliere 600 euro destinati alla Scuola per l’Infanzia della frazione, Santarcangelo si prepara ad ospitare la Festa dell’Unità più grande della provincia. Da venerdì 22 a domenica 31 agosto, l’Area Campana sarà animata da dieci giorni di dibattiti, concerti, spettacoli e stand gastronomici.

La Festa si aprirà con la Festa provinciale dei Giovani Democratici e proporrà un calendario di 11 incontri dedicati a temi di attualità e impegno civile: dai diritti umani alla legalità, dalla transizione ecologica alle questioni internazionali. Parteciperanno associazioni, amministratori e figure della politica locale, regionale, nazionale ed europea, tra cui il sindaco Filippo Sacchetti, l’eurodeputato Stefano Bonaccini e la nuova segretaria provinciale Giulia Corazzi.

Accanto al confronto politico, ogni sera spazio alla musica e all’intrattenimento, con orchestre, spettacoli e concerti, dal Duo Bucolico al tributo a Vasco Rossi fino alla grande chiusura con “La Tradizione”. Non mancheranno pesca, tombola e l’offerta gastronomica della tradizione romagnola, con self service aperto anche a pranzo nelle due domeniche.