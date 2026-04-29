Santarcangelo anima il ponte del 1° maggio: tre giorni tra shopping, mercatini e centro storico vivo

Dal 1° al 3 maggio negozi aperti e doppio appuntamento domenicale con “La Casa del Tempo” e il Mercatino delle Famiglie

Santarcangelo di Romagna si prepara a vivere un lungo weekend, dal 1° al 3 maggio 2026, all’insegna dello shopping, dei mercatini e della vitalità del centro storico. Per l’occasione, le attività commerciali del centro, in particolare quelle aderenti a Città Viva, saranno aperte per tutti e tre i giorni, da venerdì a domenica, valorizzando il borgo e le sue attività in uno dei centri storici più caratteristici della Romagna.



L’apertura diffusa dei negozi durante l'intero fine settimana accompagnerà cittadini e visitatori verso la giornata di domenica 3 maggio, quando il cuore della città si accenderà con due appuntamenti storici e attesi.



In Piazza Ganganelli torna La Casa del Tempo, mercato di antiquariato, modernariato e vintage attivo dal 1996, con oltre 80 espositori selezionati dalle ore 9 al tramonto. Da Blu Nautilus dichiarano:



«La Casa del Tempo di maggio si conferma tra gli appuntamenti più partecipati della stagione: quest’anno promette il tutto esaurito tra espositori che credono fermamente in Santarcangelo e in questa prima domenica di maggio. L’evento sarà arricchito dal Mercatino delle Famiglie e dalle attività commerciali aperte, contribuendo a rendere il centro storico particolarmente attrattivo per cittadini e visitatori.»



In contemporanea, le vie del centro ospiteranno il Mercatino delle Famiglie, giunto alla 9ª edizione e organizzato dalla Pro Loco di Santarcangelo, sempre in collaborazione con Blu Nautilus. L’iniziativa, dedicata a famiglie, cittadini e associazioni, è già sold out. Dalla Pro Loco sottolineano:



«Il Mercatino delle Famiglie, giunto alla 9a edizione, è cresciuto e ha attirato sempre maggiore interesse nel corso degli anni. Si tratta di un mercatino per le famiglie e associazioni santarcangiolesi, un momento di partecipazione e condivisione rivolto ai cittadini. Merita una particolare citazione la partecipazione di scuole, oltre che di alcune associazioni e persone private che devolveranno in solidarietà il ricavato. Anche la Pro Loco stessa avrà un piccolo banchetto dove saranno venduti i cuori di biscotto di Telethon: la campagna "Io per lei" è un sostegno verso mamme e famiglie di bambini con una malattia genetica rara.»



Città Viva sottolinea il valore della collaborazione tra le realtà coinvolte:



«Questo weekend rappresenta un esempio concreto di lavoro condiviso tra soggetti diversi del territorio. Le attività commerciali, insieme alla Pro Loco e a Blu Nautilus, contribuiscono a costruire un’offerta coordinata che valorizza il centro storico come spazio vivo e attrattivo, rafforzando un sistema in cui il commercio di vicinato è parte integrante dell’esperienza del borgo».



Questa sinergia tra commercio, eventi e associazioni contribuisce a rafforzare l’identità di Santarcangelo come luogo di socialità e attrattività, offrendo ai visitatori un centro storico vivo e accogliente durante tutto il fine settimana.