Santarcangelo, aperte le domande online per diventare presidenti e scrutatori di seggio

Ecco come farne richiesta

Dal 1° ottobre è possibile presentare domanda online per essere inseriti negli albi dei presidenti e degli scrutatori di seggio. Come ogni anno, le scadenze previste sono il 31 ottobre per l’albo dei presidenti di seggio e il 30 novembre per quello degli scrutatori. In entrambi i casi è necessario essere residenti e iscritti nelle liste elettorali di Santarcangelo. Per l’iscrizione all’albo dei presidenti di seggio è inoltre necessario essere in possesso del titolo di scuola superiore, mentre per gli scrutatori è sufficiente aver assolto agli obblighi scolastici.

La domanda si presenta su modulo online con credenziali Spid o carta di identità elettronica: chi avesse difficoltà nella compilazione può rivolgersi al servizio di facilitazione digitale presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (tel. 0541/356.353 – [email protected] ), dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30.