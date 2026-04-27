Santarcangelo: aperti i bandi per i contributi ai centri estivi per bambini e ragazzi con disabilità

Ammontano a 50mila euro i fondi stanziati dall’Amministrazione comunale

Sono aperti da oggi (lunedì 27 aprile) i termini per presentare richiesta di contributi finalizzati a sostenere la partecipazione di bambini e ragazzi con disabilità ai centri estivi 2024: le domande dovranno essere presentate esclusivamente online entro domenica 24 maggio.

Ammontano a 50mila euro i fondi stanziati dall’Amministrazione comunale, con eventuale possibilità di aumentare le risorse a disposizione, compatibilmente le disponibilità di bilancio, al fine di garantire adeguata risposta alle domande: l’importo del contributo non potrà superare i 20 euro orari, per un massimo di 200 ore di supporto educativo per ragazzi e bambini oltre i 6 anni e 300 ore per bambini fino ai 6 anni di età.

Requisiti fondamentali, la residenza nel comune di Santarcangelo, l’età inferiore ai 18 anni al momento della domanda e la certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/1992. L’attestazione Isee, invece, non è un requisito fondamentale ma, se presente, contribuisce all’acquisizione di punteggio utile per la graduatoria finale.

Anche i cittadini residenti di Santarcangelo che hanno partecipato alla manifestazione di interesse per l’iscrizione ai centri estivi di bambine e bambine con disabilità, al fine di beneficiare del contributo devono presentare la richiesta.

Le domande devono essere compilate e inviate tramite il form online entro domenica 24 maggio, mentre la graduatoria e l’assegnazione del contributo saranno rese pubbliche entro 15 giorni dalla chiusura delle domande. L’erogazione della misura di sostegno avverrà però dopo che le famiglie assegnatarie avranno inviato – comunque non oltre il 13 settembre 2026 – la documentazione relativa alla frequenza al centro estivo e il resoconto delle spese sostenute.