Santarcangelo, asfaltature in via Morigi e Campetti: lavori da martedì

Intervento da 21mila euro sulle strade vicinali. Via Morigi chiusa al traffico e alla sosta dalle 7 alle 18, mentre via Campetti sarà a senso unico alternato.

Partono martedì 13 ottobre i lavori di manutenzione straordinaria su alcuni tratti di via Morigi e via Campetti, a Santarcangelo. L'intervento, dal costo complessivo di 21mila euro, rientra nell'accordo tra il Comune e il Consorzio di Bonifica della Romagna per la manutenzione delle strade vicinali del territorio.

Per consentire le operazioni, via Morigi sarà chiusa al traffico e alla sosta dalle 7 alle 18 di martedì. Nella stessa giornata, via Campetti resterà percorribile a senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico o da movieri. In via Morigi i lavori riguarderanno una porzione di circa 180 metri, con la sistemazione del piano stradale e la messa in quota dei chiusini in ferro, ghisa e cemento armato. In via Campetti, invece, l'intervento servirà a completare le opere realizzate lo scorso anno, concentrandosi sui singoli tratti che presentano condizioni di maggiore deterioramento.

La spesa sarà ripartita tra i due enti: circa 18mila euro saranno a carico del Consorzio di Bonifica della Romagna, mentre il Comune contribuirà con circa 2mila euro. L'accordo tra l'amministrazione comunale e il Consorzio è stato avviato nel 2018 con l'obiettivo di mantenere accessibili le strade vicinali e garantire collegamenti adeguati ai servizi pubblici, alle attività agricole e ai nuclei abitati. Tra le finalità rientrano anche la tutela delle aree di interesse storico e paesaggistico e il sostegno alla presenza delle comunità nelle zone rurali. Negli ultimi anni, grazie alla collaborazione, sono stati realizzati diversi interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità locale. I lavori hanno interessato, tra le altre, le vie Giola, Campetti, Ortomaggio, Soardi, Gaudenzi, Mariolo e La Riva.