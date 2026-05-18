Santarcangelo, Balconi Fioriti porta in città 30mila persone nonostante il meteo incerto

Ennesimo successo per la manifestazione di primavera

Nonostante il tempo incerto di sabato 16 maggio, anche l’edizione 2026 di Balconi Fioriti conferma il successo della manifestazione con un’affluenza di circa 30mila persone nel corso dell’intero fine settimana.

Molto partecipate, con una sorprendente interazione del pubblico, le conferenze con gli esperti che si sono svolte nell’area eventi di piazza Ganganelli: particolarmente apprezzati gli interventi di Carlo Pagani, ma anche le presentazioni di libri. Allo stesso modo anche le attività dedicate a bambini e bambine in piazza Marini hanno riscosso grande successo, dai laboratori “Giardinieri in erba” fino alla piccola aia contadina con gli animali della fattoria che ha raccolto la visita di tante famiglie nei due giorni di manifestazione.

Sempre in piazza Marini, ha suscitato grande interesse soprattutto fra i visitatori non romagnoli, anche la produzione in diretta della teglia/testo per la piada di Montetiffi e dei cesti di vimini, mentre lo chef Marco Frassante ha cucinato con fiori e germogli di fronte a un folto pubblico particolarmente interessato alla cucina con i fiori e i germogli. Anche dal punto di vista florovivaistico, che rappresenta il cuore della manifestazione stessa, gli espositori hanno portato una grande varietà di piante, fiori, erbe officinali e aromatiche.

Dopo il laboratorio di realizzazione di un Bouquet con i fiori di stagione che si è svolto a Casa Blumen, gli eventi si sono conclusi come di consueto con il concorso Balconi Fioriti: ad aprire le premiazioni, il saluto del sindaco Filippo Sacchetti che ha ricevuto anche l’opera di Elvis Spadoni, diventata l’attestato ufficiale della partecipazione alla manifestazione. Il vivaio I due riccioli verdi si è aggiudicato il premio Balcone Fiorito 2026, la casa in viale Mazzini (all’angolo con via IV Novembre) il premio Balcone cittadino, mentre il premio Creatività è andato al vivaio Morandi. La tua casa shabby e The book room hanno invece vinto a pari merito il concorso vetrina, ideato e promosso da Città Viva.

Al conferimento dei riconoscimenti erano presenti anche l’assessore alle Attività economiche Luca Paganelli, che ha premiato il Balcone cittadino, il presidente dell’Associazione di commercianti Città Viva, Alex Bertozzi, oltre al presidente della Pro Loco di Santarcangelo, Filiberto Baccolini.

Da Promo D, organizzatori dell’evento, arriva la soddisfazione per la conferma del successo della manifestazione, grazie anche a novità introdotte quest’anno e che saranno sicuramente riproposte, con aggiustamenti, per la prossima edizione. Gli organizzatori ringraziano tutti gli espositori, gli alunni e le insegnanti delle scuole “Maria Pascucci” e “Marino della Pasqua” che hanno realizzato opere sul rispetto, il riciclo e l’arte della stampa installate sotto al porticato municipale e molto fotografate. Un ringraziamento anche a Città Viva e gli esercenti che hanno allestito le loro vetrine con grande creatività, nonché tutti coloro che hanno permesso il successo dell’iniziativa.