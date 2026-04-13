Santarcangelo, bravata nel parcheggio: vernice bianca sulle strisce blu appena realizzate

Entro l’estate arriverà l'ordinanza per l’introduzione della sosta a pagamento

Sono in via di conclusione i lavori di manutenzione straordinaria del parcheggio di via Cagnacci a Santarcangelo: nei prossimi giorni termineranno le opere per la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale, nonché per l’installazione del parcometro.

Come verrà segnalato nell’area, il parcheggio non sarà ancora a pagamento: solo dopo i necessari passaggi amministrativi e l’ordinanza di modifica della sosta, verranno attivati il parcometro – che sarà installato nei prossimi giorni e rimarrà coperto fino all’entrata in vigore dell’ordinanza – e il nuovo sistema di sosta.

L’intervento – deliberato dalla Giunta comunale nell’estate scorsa per un importo di 40mila euro – fa parte del più ampio progetto di riqualificazione dell’area compresa tra le vie Faini, Palermo e Cagnacci, che comprende anche l’istituzione della sosta a pagamento del parcheggio presente in via Cagnacci.

Nel frattempo, “Questa mattina ci siamo svegliati con parte degli stalli appena dipinti di blu ritinteggiati di bianco – dichiara la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni – una protesta simbolica e pacifica che potrebbe essere ricondotta a una bravata se non fosse che comporterà nuove spese di soldi pubblici da parte del Comune e disagi per la collettività e i turisti proprio a ridosso di giornate importanti come quelle del ponte del 25 aprile: il sopralluogo degli uffici ha consentito infatti di stilare un repentino cronoprogramma di intervento che prevede la rimozione della vernice a tempera mediante spazzole di ferro, il lavaggio con idropulitrice e il rifacimento delle righe blu dopo il necessario tempo di asciugatura del fondo. Per consentire lo svolgimento dei lavori, nei prossimi giorni verrà predisposta un’ordinanza per una nuova chiusura del parcheggio di ulteriori tre giorni”.